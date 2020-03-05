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5 березня • оновлено в 17:25
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Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 5-13 березня

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Напередодні Фіналу чотирьох Кубка України, матчі якого пройдуть 14-15 березня, в рамках регулярного сезону Суперліги Парі-Матч буде зіграно 7 поєдинків.

Вашій увазі пропонується розклад трансляцій чергового туру, який стартує вже сьогодні, 5 березня. Традиційно, матчі можна буде подивитися у прямому ефірі на ТБ і на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ).

Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 5-13 березня

Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 5-13 березня

ФБУ

5 березня

19:00 "Миколаїв" – "Прометей" (Oboz TV)

6 березня

19:30 "Харківські Соколи" – "Черкаські Мавпи" (FBU.ua)

7 березня

14:00 "Хімік" – "Одеса" (Oboz TV)

16:00 "Миколаїв" – "Запоріжжя" (FBU.ua)

8 березня

14:00 "Дніпро" – "Черкаські Мавпи" (XSport)

15:00 "Харківські Соколи" – "Київ-Баскет" (Oboz TV)

13 березня

18:30 "Черкаські Мавпи" – "Прометей" (XSport)

Таблиця Суперліги Парі-Матч

Таблиця Суперліги Парі-Матч

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу стартувала у відборі до Євробаскету-2021.

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Тема
Суперліга
Теги
Федерація баскетболу України МБК Миколаїв БК Одеса Київ-Баскет БК Черкаські Мавпи Харківські Соколи БК Запоріжжя БК Прометей БК Дніпро
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