Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 29 листопада-1 грудня

В баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у четвер, 28 листопада, стартує друге коло регулярного чемпіонату.

В межах ігрового тижня буде зіграно сім матчів, шість з яких у прямому ефірі транслюватимуться на ТБ. Крім того, поединки можно буде побачити на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

До вашої уваги розклад трансляцій матчів 28 листопада-1 грудня:

28 листопада, четвер

19:00. "Миколаїв" – "Запоріжжя" / ObozTV

29 листопада, п’ятниця

19:00. "Дніпро" – "Черкаські Мавпи" / XSPORT

19:30. "Харківські Соколи" – "Київ-Баскет" / ObozTV

30 листопада, субота

14:00. "Одеса" – "Хімік" / ObozTV

16:00. "Миколаїв" – "Прометей" / сайт ФБУ

1 грудня, неділя

14:00. "Дніпро" – "Київ-Баскет" / XSPORT

16:00. "Харківські Соколи" – "Черкаські Мавпи" / ObozTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" виграв группу Кубка Європи ФІБА, обійшовши фаворита квартету.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!