Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 29 листопада-1 грудня

В баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у четвер, 28 листопада, стартує друге коло регулярного чемпіонату.
В межах ігрового тижня буде зіграно сім матчів, шість з яких у прямому ефірі транслюватимуться на ТБ. Крім того, поединки можно буде побачити на офіційному сайті Федерації баскетболу України.
До вашої уваги розклад трансляцій матчів 28 листопада-1 грудня:
28 листопада, четвер
19:00. "Миколаїв" – "Запоріжжя" / ObozTV
29 листопада, п’ятниця
19:00. "Дніпро" – "Черкаські Мавпи" / XSPORT
19:30. "Харківські Соколи" – "Київ-Баскет" / ObozTV
30 листопада, субота
14:00. "Одеса" – "Хімік" / ObozTV
16:00. "Миколаїв" – "Прометей" / сайт ФБУ
1 грудня, неділя
14:00. "Дніпро" – "Київ-Баскет" / XSPORT
16:00. "Харківські Соколи" – "Черкаські Мавпи" / ObozTV
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" виграв группу Кубка Європи ФІБА, обійшовши фаворита квартету.
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