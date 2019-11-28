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29 листопада • оновлено в 11:13
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Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 29 листопада-1 грудня

1.6т
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В баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у четвер, 28 листопада, стартує друге коло регулярного чемпіонату.

В межах ігрового тижня буде зіграно сім матчів, шість з яких у прямому ефірі транслюватимуться на ТБ. Крім того, поединки можно буде побачити на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

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Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 29 листопада-1 грудня

До вашої уваги розклад трансляцій матчів 28 листопада-1 грудня:

28 листопада, четвер

19:00. "Миколаїв" – "Запоріжжя" / ObozTV

29 листопада, п’ятниця

19:00. "Дніпро" – "Черкаські Мавпи" / XSPORT

19:30. "Харківські Соколи" – "Київ-Баскет" / ObozTV

30 листопада, субота

14:00. "Одеса" – "Хімік" / ObozTV

16:00. "Миколаїв" – "Прометей" / сайт ФБУ

1 грудня, неділя

14:00. "Дніпро" – "Київ-Баскет" / XSPORT

16:00. "Харківські Соколи" – "Черкаські Мавпи" / ObozTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" виграв группу Кубка Європи ФІБА, обійшовши фаворита квартету.

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Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Місце
Україна
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