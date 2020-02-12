Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 12-15 лютого

В середу, 12 лютого, в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч стартує черговий ігровий тиждень, в межах якого буде зіграно шість поєдинків.
До вашої уваги розклад трансляцій матчів, які можна буде подивитись наживо на ТБ, а також традиційно на сайті Федерації баскетболу України:
12 лютого
19:00. "Харківські Соколи" – "Дніпро" (FBU.ua)
13 лютого
18:00. "Хімік" – "Миколаїв" (Oboz TV)
14 лютого
18:30. "Черкаські Мавпи" – "Запоріжжя" (Oboz TV)
19:00. "Київ-Баскет" – "Прометей" (XSPORT)
15 лютого
14:00. "Дніпро" – "Харківські Соколи" (FBU.ua)
16:00. "Одеса" – "Миколаїв" (Oboz TV)
Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України оголосила розширений склад на стартові матчі відбору на Євробаскет-2021.
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