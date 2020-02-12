Головна Новини
12 лютого • оновлено в 18:43
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 12-15 лютого

765
Читати матеріал російською

В середу, 12 лютого, в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч стартує черговий ігровий тиждень, в межах якого буде зіграно шість поєдинків.

До вашої уваги розклад трансляцій матчів, які можна буде подивитись наживо на ТБ, а також традиційно на сайті Федерації баскетболу України:

Новини
Лідер збірної України з баскетболу зробив яскравий данк за "Барселону"

Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 12-15 лютого

12 лютого

19:00. "Харківські Соколи" – "Дніпро" (FBU.ua)

13 лютого

18:00. "Хімік" – "Миколаїв" (Oboz TV)

14 лютого

18:30. "Черкаські Мавпи" – "Запоріжжя" (Oboz TV)

19:00. "Київ-Баскет" – "Прометей" (XSPORT)

15 лютого

14:00. "Дніпро" – "Харківські Соколи" (FBU.ua)

16:00. "Одеса" – "Миколаїв" (Oboz TV)

Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 12-15 лютого

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України оголосила розширений склад на стартові матчі відбору на Євробаскет-2021.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Тег
Федерація баскетболу України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Джон Изнер
VS
Джордан Томпсон
Победа Изнера с форой в -1,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Маркос Гирон
VS
Уго Умбер
Победа Уго Умбера с форой в -3,0 гейма
1.80 Сделать ставку
Диего Шварцман
VS
Федерико Дельбонис
Победа Диего Шварцмана со счетом 2:0
1.72 Сделать ставку
Ласло Дьере
VS
Хуан Лондеро
Победа Ласло Дьере с форой в +0,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Борна Чорич
VS
Тьяго Монтейро
Победа Тьяго Монтейро
1.78 Сделать ставку
Италия будет с медалями
1.89 Сделать ставку
Победа Норвегии в медальном зачете
1.6 Сделать ставку
Херенвен
VS
Фейеноорд
Обе команды забьют
1.50 Сделать ставку
Куэвас
VS
Рамос
Тотал больше 21,5 гейма
1.68 Сделать ставку
Свитолина
VS
Сандерс
Тотал меньше 18,5 гейма
1.95 Сделать ставку