Суперліга Парі-Матч: розклад матчів і трансляцій 7-10 листопада

В баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у четвер, 7 листопада стартує новий ігровий тиждень в регулярному чемпіонаті.
Учасники змагань зіграють шість матчів, п’ять з яких транслюватимуться наживо на ТБ. Крім того, поєдинки, як завжди, можна буде подивитися на сайті Федерації баскетболу України.
З найбільшим нетерпінням вболівальники очікують на протистояння володаря Кубка України минолого сезону "Дніпра" та діючого чемпіона "Хіміка", яке пройде 10 листопада.
Вашій увазі розклад матчів і трансляцій
7 листопада, четвер
18:00. "Запоріжжя" – "Прометей" / XSPORT
19:00. "Миколаїв" – "Черкаські Мавпи / ObozTV
8 листопада, п’ятниця
19:00. "Харьківські Соколи" – "Хімік" / сайт ФБУ
9 листопада, субота
16:00. "Миколаїв" – "Київ-Баскет" / ObozTV
10 листопада, неділя
14:00. "Харківські Соколи" – "Одеса" / ObozTV
14:00. "Дніпро" – "Хімік" / XSPORT
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" поступився білоруському "Цмокі" у матчі Кубка Європи ФІБА.
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