Суперліга Парі-Матч: розклад матчів і трансляцій 7-10 листопада

В баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у четвер, 7 листопада стартує новий ігровий тиждень в регулярному чемпіонаті.

Учасники змагань зіграють шість матчів, п’ять з яких транслюватимуться наживо на ТБ. Крім того, поєдинки, як завжди, можна буде подивитися на сайті Федерації баскетболу України.

З найбільшим нетерпінням вболівальники очікують на протистояння володаря Кубка України минолого сезону "Дніпра" та діючого чемпіона "Хіміка", яке пройде 10 листопада.

Вашій увазі розклад матчів і трансляцій

7 листопада, четвер

18:00. "Запоріжжя" – "Прометей" / XSPORT

19:00. "Миколаїв" – "Черкаські Мавпи / ObozTV

8 листопада, п’ятниця

19:00. "Харьківські Соколи" – "Хімік" / сайт ФБУ

9 листопада, субота

16:00. "Миколаїв" – "Київ-Баскет" / ObozTV

10 листопада, неділя

14:00. "Харківські Соколи" – "Одеса" / ObozTV

14:00. "Дніпро" – "Хімік" / XSPORT

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" поступився білоруському "Цмокі" у матчі Кубка Європи ФІБА.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!