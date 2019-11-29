Суперліга Парі-Матч: результати 29 листопада

БК "Дніпро" здобув перемогу над "Черкаськими Мавпами" у черговому матчі Суперліги Парі-Матч.

Команда Дениса Журавльова на паркеті СК "Шинник" була сильнішою опонента – 82:70.

Господарі майданчика після вильоту з Кубка Європи ФІБА вийшли на гру з твердим наміром реабілітуватися в очах своїх уболівальників. Із перших же секунд дніпряни захопили ініціативу і вже у першій чверті "привезли" гостям 17 очок.

БК "Дніпро" ФБУ

Із початком другої 10-хвилинки "Дніпро" продовжив домінувати, досягнувши переваги в 23 бали. Після цього підопічні Журавльова зменшили темп, чим одразу скористалися "Мавпи". Команда з Черкас зробила ривок 13:6, а після великої перерви і зовсім скоротили відставання до 11 пунктів.

Однак господарі моментально відреагували на події і знову кинулися в атаку, не давши суперникам повернутися в гру. У підсумку "Дніпро" здобув сьому перемогу в нинішньому розіграші Суперліги Парі-Матч.

"Дніпро" – "Черкаські Мавпи" 82:70 (28:11, 21:23, 22:17 11:19)

"Дніпро": Дугат (3+5 передач), Санон (2+4 підбирання), Глєбов (14+5 передач), Тимофієнко (12), Корнієнко (15+14 підбирань) – старт; Чумаков (5+4 підбирання), Шундель (2+4 передачі), Закурдаєв (14+7 передач), Сизов (2+6 підбирань), Фесенко (11+5 блок-шотів), Коломойський.

"Мавпи": Еірінгтон (5+9 передач +4 втрати), Кольченко (10), Бєліков (15), Райт (3+4 підбирання), Хаджіфейзовіч (20+6 підбирань) – старт; Ткаченко (3), Руслов, Попов (4), Конєв (7), Сергєєв (2).

В іншому матчі ігрового дня "Київ-Баскет" на виїзді прогнозовано обіграв головного аутсайдера першості "Харківських Соколів" – 68:76.

Господарі паркету, які до цього програли вісім поєдинків із восьми, чинили гідний опір учаснику єврокубків. Кияни за рахунок куражу після чудової перемоги над "Цмоки-Мінськ" у Кубку Європи зуміли ще в першій чверті заробити перевагу в 13 очок.

Однак підопічні Євгена Мурзіна включилися в гру і до великої перерви відіграли половину відставання. У третій і четвертій чвертях на паркеті точилася рівна боротьба, але фаворитам у результаті вдалося схилити чашу терезів на свою користь.

"Харківські Соколи" – "Київ-Баскет" 68:76 (17:23, 21:21, 20:22 10:10)

"Харківські Соколи": Джамар (15+5 підбирань +6 передач), Джексон (9), Мусієнко (8), Тищенко (13), Тіг (9+8 підбирань) – старт; Бояркіна (4), Тихонов (2), Шаповалов, Тарасенко (6+5 підбирань).

"Київ-Баскет": Шепард (16+4 підбирання), Крутоус (4), Хілл (8+7 підборів), Павлов (8+6 підбирань +4 передачі), Коренюк (5) – старт; Близнюк (6), Кондраков (3), Пустозвонов (10), Едвін (3+4 передачі), Петров (13+6 підбирань).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" виграв групу в Кубку Європи ФІБА, залишивши за бортом змагань "Дніпро".

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