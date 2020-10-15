Стало відомо про рішення щодо глядачів на баскетбольних матчах в Україні

У зв'язку з рішенням Кабінету міністрів України про продовження карантину в країні до 31 грудня 2020 року баскетбольні матчі проходитимуть без глядачів.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), це вплинуло на допустиму кількість осіб, які можуть бути присутніми на масових, зокрема і спортивних, заходах:

у "зеленій" зоні – не більш ніж 50 осіб;

у "жовтій" – не більш ніж 30;

у "помаранчевій" – не більш ніж 20.

Так, до кінця 2020 року баскетбольні матчі всіх професійних чоловічих і жіночих ліг України проходитимуть без уболівальників на трибунах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент ФБУ Михайло Бродський закликав гравців і клуби відповідально поставитися до протиепідемічних правил.