Слідчі виявили загадкове явище перед катастрофою вертольота Браянта

Слідство, яке займається авіакатастрофою вертольота в Каліфорнії, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, розмірковують над подробицями аварії транспортного судна.

Місце падіння вертольота

Перед падінням пілот спробував вибратися з шару хмар, набравши висоту, але вертоліт замість цього різко впав вниз, повідомляє Reuters.

Між спробою пілота вибратися на відкритий простір і падінням пройшло 60 секунд. Передбачувана швидкість падіння – 610 метрів в хвилину. На даний момент слідчі не можуть сказати, що послужило причиною різкого падіння літального апарату. Імовірно, ніяких поломок у вертольота не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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