Слідчі виявили загадкове явище перед катастрофою вертольота Браянта

Слідство, яке займається авіакатастрофою вертольота в Каліфорнії, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, розмірковують над подробицями аварії транспортного судна.
Місце падіння вертольота
Перед падінням пілот спробував вибратися з шару хмар, набравши висоту, але вертоліт замість цього різко впав вниз, повідомляє Reuters.
Між спробою пілота вибратися на відкритий простір і падінням пройшло 60 секунд. Передбачувана швидкість падіння – 610 метрів в хвилину. На даний момент слідчі не можуть сказати, що послужило причиною різкого падіння літального апарату. Імовірно, ніяких поломок у вертольота не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Браянт загинув в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Бьянка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 роки (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння апарату.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи в Калабасасі.
Також ЗМІ з'ясували найбільш ймовірну причину аварії – вважається, що повітряне судно потрапило в зону густого туману.
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