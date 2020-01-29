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29 січня • оновлено в 20:29
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/ Баскетбол

Слідчі виявили загадкове явище перед катастрофою вертольота Браянта

2.8т
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Слідство, яке займається авіакатастрофою вертольота в Каліфорнії, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, розмірковують над подробицями аварії транспортного судна.

Місце падіння вертольота

Місце падіння вертольота

Перед падінням пілот спробував вибратися з шару хмар, набравши висоту, але вертоліт замість цього різко впав вниз, повідомляє Reuters.

Між спробою пілота вибратися на відкритий простір і падінням пройшло 60 секунд. Передбачувана швидкість падіння – 610 метрів в хвилину. На даний момент слідчі не можуть сказати, що послужило причиною різкого падіння літального апарату. Імовірно, ніяких поломок у вертольота не було.

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Зворушливе відео, присвячене Кобі Браянту, зібрало мільйони переглядів в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов
Особа
Кобі Браянт
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Руденко Вован
Руденко Вован
Таких мастеров как Брайант,за всю историю баскетбола,единицы.
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