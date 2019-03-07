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"Найімовірніше": Бродський висловився про тренера збірної України з баскетболу

1.1тЧитати матеріал російською

Новим головним тренером чоловічої збірної України з баскетболу може стати іноземний фахівець.

Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. За його словами, нинішній наставник "жовто-синіх" Євген Мурзін повинен відзвітувати про виконану роботу.

Михайло Бродський

Михайло Бродський

ФБУ

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"До мене прийшов Євген Мурзін і сказав, що він готовий піти у відставку. Я вважаю, що йому спочатку треба відзвітувати перед президією і визначитися, куди ми йдемо далі. Найімовірніше, новим тренером національної збірної буде іноземець, але не виключаю той факт, що це буде українець. Під іноземця я вже шукаю спонсора, більше того вже є намітки, трохи пізніше розповім, хто це – ця людина готова допомагати", – цитує Бродського прес-служба ФБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України не змогла вийти на Кубок світу з баскетболу 2019 року, програвши вирішальні матчі відбору Чорногорії і Словенії.

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Особа
Михайло Бродський
Тег
збірна України з баскетболу
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