"Швидше, ніж футбол": легіонер збірної України відзначив прогрес баскетболу в країні

Атакуючий захисник Олександр Кобець висловився про український баскетбол. Гравець збірної України зазначив, що за останній час цей вид спорту в нашій країні істотно додав.

"Я вважаю, що баскетбол зараз піднімається - ФБУ дуже багато для цього робить, я вважаю, коли Михайло Юрійович Бродський прийшов, то він дуже багато зробив для українського баскетболу, і ще дуже багато зробить. Він відмінно справляється - баскетбол зараз виходить на рівень вище . Чемпіонат стає сильнішим. Баскетбол прогресує трохи швидше, ніж навіть наш футбол. Люди починають ходити на трибуни - баскетбол на правильному шляху", - цитує українського захисника Телеграф-спорт.

Олександр Кобець Черкаські Мавпи

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник збірної України з баскетболу Олександр Кобець отримав травму в кінці матчу відбору на Кубок світу-2019 проти Словенії. Наш спортсмен під час зіткнення з суперником впав на паркет і не зміг покинути майданчик самостійно.

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