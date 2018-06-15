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Шок! Генеральний менеджер збірної Росії втік до Чорногорії

4.1тЧитати новину російською

У Чорногорії за запитом російського Інтерполу затриманий колишній виконавчий директор Російської федерації баскетболу та генеральний менеджер збірної Дмитро Домани, який звинувачується на батьківщині в шахрайстві в особливо великих розмірах.

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Відразу після затримання, Домани звернувся з проханням про надання притулку в Чорногорії, повідомило національне телебачення RTCG.

"Я ініціював процедуру отримання притулку в Чорногорії, так як з обвинувального акта московського суду видно, що мова йде про класичну фальсифікацію і політичні переслідування. Обвинувачений заявив Комісії з надання притулку , що не бере участі в політиці, що його цікавить лише спорт і він не належить жодній політичній силі, але група політично стурбованих людей зробила все, щоб ускладнити йому життя ", -заявив втікач.

Домани повідомив, що його син уже знаходиться в Чорногорії, грає за баскетбольний клуб "Примор'я" з Херцег-Нови, живе тут, і обвинувачений приїхав до нього два роки тому з наміром перевезти також дочка і дружину ", - розповів адвокат росіянина Зоран Піперовіч.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російського вболівальника заарештували в Мюнхені за "жарти" з Інтерполом.

Місце
Чорногорія
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