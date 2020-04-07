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7 квітня • оновлено в 21:41
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/ Баскетбол

"Сходив з розуму": Михайлюк – про карантин у США, успіх в НБА і любов до Черкас

1.9т
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Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк, зізнався, що вимушена ізоляція через пандемію коронавiрусу далася йому нелегко.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

@sviat_10

"Тут заборонено збиратися в компанії більше 10 осіб. Два тижні тому я почав тренуватися. До цього божеволів. Грав у відеоігри. Зараз тут важко знайти зал для тренувань, тому що все закрито через карантин. Ми домовилися з одним із приватних спортзалів, але він не завжди відкритий. Якщо немає можливості тренуватися в приміщенні, то залишається тільки вулиця", – розповів українець у прямому ефірі Instagram Максима Міхельсона.

Святослав Михайлюк та Максим Міхельсон

Святослав Михайлюк та Максим Міхельсон

@maksymmikhelson

Описав Михайлюк і ситуацію в "Пістонс", де 15 березня центровий команди Крістіан Вуд здав позитивний тест на коронавірус.

"Зараз, коли не бачимося, ми всі перебуваємо в інтерактивному чаті і намагаємося спілкуватися. Коли стало відомо, що Вуд заразився, в його сторону не було жодної агресії. Всі його підтримували. І ми всі розуміли, що у молодих людей у віці від 20 до 30 років шанси легше перенести хворобу набагато більші", – зазначив Свят.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

@sviat_10

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, поділився секретом, як домогтися успіху в баскетболі.

"По-перше, має бути прагнення до успіху і любов до баскетболу. Тому що, якщо ти тренуєшся просто так, то краще знайти щось інше, що тобі цікавіше. По-друге, трошки таланту і розуміння тієї справи, якою ти плануєш займатися. По-третє, працьовитість. І важливе коло людей, з якими ти спілкуєшся, тому що вони тобі повинні говорити всю правду, якою б вона не була", – заявив гравець збірної України.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

@ viat_10

За словами Михайлюка він дуже скучив за Батьківщиною.

"Постараюся приїхати в Україну, коли закінчиться карантин. Але зараз важко прогнозувати. Подивимося. Дуже сильно скучаю за Черкасами. Мені потрібно декiлька тижнів, щоб погуляти містом, зустрітися з друзями. Багато гарних спогадів про "Черкаськi Мавпи"... Тому намагаюся завжди приїжджати в Черкаси. Чув, що Михайла Бродського назвали меценатом року в Черкасах. Це абсолютно заслужено, і мало статися набагато раніше. Тому що те, що він робить для українського баскетболу, значить дуже багато. Це допомагає нашому баскетболу розвиватися – і як виду спорту, і як країні", – підсумував баскетболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший гравець НБА, що заразився коронавірусом, Руді Гобер до цього насміхався над хворобою, вважаючи всесвітню стурбованість через епідемію необгрунтованою.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Максим Міхельсон Святослав Михайлюк
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