Результати Суперліги Парі-Матч 20 березня

Відбулися передостанні поєдинки регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. У першому з них "Київ-Баскет" в непростому матчі здолав "Дніпро" з рахунком 85:77.

Команді Євгена Мурзіна не терпілося взяти реванш у дніпрян за поразку в півфіналі Кубка України. Величезна кількість боротьби в поєдинку позначилося на рахунку. Столична команда більшу частину часу володіла невеликою перевагою, а віце-чемпіон України, включаючись в боротьбу, кілька разів виходив у лідери.

Київ-Баскет - Дніпро ФБУ

У перерві наставник киян Євген Мурзін знайшов потрібні слова, щоб мотивувати свою команду. У третій чверті "Київ-Баскет" почав діяти активніше і вперше в грі зробив різницю двозначною, щоправда, "Дніпро" тут же включився в боротьбу і відставання скоротив.

У заключній десятихвилинці гості суттєво додали і зуміли зрівняти рахунок, але кияни не дозволили супернику вийти вперед, тут же наростивши комфортну перевагу. В результаті столична команда, тримаючи руку на пульсі, впевнено довела зустріч до своєї перемоги.

"Київ-Баскет" - "Дніпро" 85:77 (22:22 23:19, 22:20, 18:16) "Київ-Баскет": Горобченко (12+6 підбирань +5 передач), Луценко (8), Крутоус (14), Нванкво (0+2 підбирання), Сандул (10+4 підбирання) - старт; Петров (14+6 підбирань), Крік (4), Носков (9), Челован (8), Латкович (6+6 передач).

"Дніпро": Мішула (16+5 передач), Вільховецький (4), Закурдаєв (10), Тимофієнко (13+6 підбирань), Натяжко (2) - старт; Фесенко (4+5 підбирань), Кушніров, Ревзін (11), Сизов (3+4 передачі), Глєбов (6+4 підбирання), Шундель (6+4 передачі), Кожем'якін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неймовірному драматичному поєдинку "Одеса" вирвала перемогу у "Черкаських Мавп". Зустріч Суперліги Парі-Матч в УСК "Одеса" завершилася з рахунком 88:85.

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