"Черкаські Мавпи" приєдналися до проекту "Тренування із зіркою"

Баскетболісти БК "Черкаські Мавпи" провели відкрите тренування з представниками ЗМІ й вболівальниками.

Всеукраїнська акція "Тренування із зіркою" відбулася 16 жовтня на майданчику Палацу спорту "Будівельник". Організаторами заходу виступили баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" разом з Федерацією баскетболу України та титульним спонсором чоловічої Суперліги TM Parimatch.

Спершу журналісти та уболівальники відвідали відкриту частину робочого тренування нашого клубу у рамках підготовки до п’ятничної гри проти "Київ-Баскету. Після тренування команди відбулася товариська гра між імпровізованими "збірними" журналістів, та вболівальників. Спершу тренер з фізпідготовки "Черкаських Мавп" Сергій Загоруй провів повноцінну розминку для уболівальників та журналістів.

Команда чарівних черкаських журналісток готується до матчу

В підсумку професійні гравці "Черкаських Мавп" порівно "розбавили" склади обох команд, які отримали відповідні назви: "Мавпа Журналісти" та "Мавпа Фани". На майданчику точилася справжня "заруба" й колективи віддавалися грі до останнього. Фанати виявилися сильнішими й перемогли мас-медіа з рахунком 35:27.

Максим Міхельсон головний тренер БК "Черкаські Мавпи": "Подібний захід дуже важливий для нашої стратегії клубу, ми як одна родина. Сьогодні на одному майданчику були гравці, уболівальники і журналісти. Це прекрасний приклад єднання заради досягнення однієї цілі. Вдячний організаторам за подібний досвід. Думаю що з цього виграли абсолютно усі. Перед матчем з "Київ-Баскетом" який на нас чекає уже у п’ятницю доволі важлива така емоційна розрядка".

Цікаво, що MVP матчу став капитан команди фанатів – Олександр Сотніков, результативності якого аплодували навіть гравці основи "Черкаських Мавп".

У перерві гри відбувся конкурс на влучність. Серед журналістів та уболівальників визначили кращого. Ним стала представниця фан-сектору Ольга Калошина, яка також отримала індивідуальний приз.

За словами представника TM Parimatch Вадима Місюри, ключова місія проекту — популяризація спорту та здорового способу життя серед українців.

"Торгова марка Parimatch спільно з Федерацією баскетболу України вже третій сезон проводить акцію "Тренування з зіркою". Й дуже приємно, що естафету після багатьох інших міст України сьогодні підхопили в Черкасах. Баскетбол в вашому місті — це ціла історія, а клуб — відомий всеукраїнський бренд. Клуб у Черкасах знають і люблять, й ми впевнені, що після сьогоднішнього заходу глядачів стане ще більше" — відзначив Вадим Місюра.

Відразу після завершення матчу усі учасники провели колективну фотосесію. Гравці запросили усіх присутніх на найближчу гру, яка відбудеться уже 18 жовтня у черкаському ПС "Будівельник". На своєму майданчику черкасці зустрінуться з учасником Єврокубків – "Київ-Баскетом". Старт гри о 18:30. Квитки тут.

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