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16 жовтня • оновлено в 23:17
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"Черкаські Мавпи" приєдналися до проекту "Тренування із зіркою"

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Баскетболісти БК "Черкаські Мавпи" провели відкрите тренування з представниками ЗМІ й вболівальниками.

"Черкаські Мавпи" приєдналися до проекту "Тренування із зіркою"

Всеукраїнська акція "Тренування із зіркою" відбулася 16 жовтня на майданчику Палацу спорту "Будівельник". Організаторами заходу виступили баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" разом з Федерацією баскетболу України та титульним спонсором чоловічої Суперліги TM Parimatch.

Спершу журналісти та уболівальники відвідали відкриту частину робочого тренування нашого клубу у рамках підготовки до п’ятничної гри проти "Київ-Баскету. Після тренування команди відбулася товариська гра між імпровізованими "збірними" журналістів, та вболівальників. Спершу тренер з фізпідготовки "Черкаських Мавп" Сергій Загоруй провів повноцінну розминку для уболівальників та журналістів.

"Черкаські Мавпи" приєдналися до проекту "Тренування із зіркою"

Команда чарівних черкаських журналісток готується до матчу

В підсумку професійні гравці "Черкаських Мавп" порівно "розбавили" склади обох команд, які отримали відповідні назви: "Мавпа Журналісти" та "Мавпа Фани". На майданчику точилася справжня "заруба" й колективи віддавалися грі до останнього. Фанати виявилися сильнішими й перемогли мас-медіа з рахунком 35:27.

"Черкаські Мавпи" приєдналися до проекту "Тренування із зіркою"

"Черкаські Мавпи" приєдналися до проекту "Тренування із зіркою"

Максим Міхельсон головний тренер БК "Черкаські Мавпи": "Подібний захід дуже важливий для нашої стратегії клубу, ми як одна родина. Сьогодні на одному майданчику були гравці, уболівальники і журналісти. Це прекрасний приклад єднання заради досягнення однієї цілі. Вдячний організаторам за подібний досвід. Думаю що з цього виграли абсолютно усі. Перед матчем з "Київ-Баскетом" який на нас чекає уже у п’ятницю доволі важлива така емоційна розрядка".

Цікаво, що MVP матчу став капитан команди фанатів – Олександр Сотніков, результативності якого аплодували навіть гравці основи "Черкаських Мавп".

У перерві гри відбувся конкурс на влучність. Серед журналістів та уболівальників визначили кращого. Ним стала представниця фан-сектору Ольга Калошина, яка також отримала індивідуальний приз.

За словами представника TM Parimatch Вадима Місюри, ключова місія проекту — популяризація спорту та здорового способу життя серед українців.

"Черкаські Мавпи" приєдналися до проекту "Тренування із зіркою"

"Торгова марка Parimatch спільно з Федерацією баскетболу України вже третій сезон проводить акцію "Тренування з зіркою". Й дуже приємно, що естафету після багатьох інших міст України сьогодні підхопили в Черкасах. Баскетбол в вашому місті це ціла історія, а клуб відомий всеукраїнський бренд. Клуб у Черкасах знають і люблять, й ми впевнені, що після сьогоднішнього заходу глядачів стане ще більше" відзначив Вадим Місюра.

Відразу після завершення матчу усі учасники провели колективну фотосесію. Гравці запросили усіх присутніх на найближчу гру, яка відбудеться уже 18 жовтня у черкаському ПС "Будівельник". На своєму майданчику черкасці зустрінуться з учасником Єврокубків – "Київ-Баскетом". Старт гри о 18:30. Квитки тут.

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