"Пурхати і жалити": гравці збірної України розповіли про старт відбору на Євробаскет-2021

Збірна України з баскетболу завершує підготовку до стартових матчів відбору Євробаскету-2021.

У четвер, 20 лютого українці зіграють в Граці проти збірної Австрії, а 23-го числа прийматимуть у Запоріжжі команду Угорщини.

Олександр Липовий ФБУ

Напередодні гравці національної збірної поділилися подробицями тренувань перед стартом кваліфікації. Коментарі баскетболістів "синьо-жовтих" наводить прес-служба ФБУ.

Капітан збірної України, захисник Денис Лукашов:

"Часу було дуже мало, плюс кожен день хтось із хлопців додається. Вова Герун, наприклад, приїде вже безпосередньо до Австрії. Деякі хлопці прибули вчора, позавчора. Тренер розповідає гравцям, які були відсутні на літньому зборі, яку гру він хоче бачити, а тим хто був, нагадує. Однак точно у всіх є бажання перемагати, і тому тренування проводимо з хорошою енергією.

Айнарс Багатскіс сказав, що задня лінія в збірній проблемна? Я з 20 років в національній команді і постійно відчуваю відповідальність. Щороку говорять про те, що це проблемна позиція, намагаються закрити її легіонерами. Мені не звикати, я ніколи не боявся цього і грав як з українськими хлопцями, так і з легіонерами. Тому я готовий".

Захисник збірної України Віталій Зотов:

"Хвилювання є, але це не має значення. Потрібно налаштовуватися, бути готовим. Я поки відчуваю себе прекрасно, перебуваю у відмінній формі. Суперники – хороші команди. Хороші, міцні середняки. Розслаблятися не можна. Ми готові, налаштовуємося тільки на перемогу. У колективі всі один одного знають давно, тому проблем в побуті і на паркеті немає. З комунікацією також все добре".

Центровий збірної України В'ячеслав Петров:

"Переключитися з клубу на збірну було зовсім нескладно. По-перше, фактор тренера – з ним я працюю і в клубі. І хлопців з "Київ-Баскета" чимало. В плані підготовки, думаю, ніяких проблем немає. Всі професіонали, всі приїхали в хорошій формі, всі знаходяться на провідних ролях у своїх клубах.

Хіба що Артем Пустовий, хотілося б, щоб грав більше в своєму клубі. Але добре вже те, що "Барселона" його відпустила. Приїхали і Саша Липовий, і Слава Бобров, і Слава Кравцов. Склад, на мій погляд, підібрався чудовий і проблем з ігровою практикою не буде.

У збірної Австрії є кваліфіковані гравці, що грають в чемпіонаті Німеччини, і в Іспанії, і в місцевому чемпіонаті. Перша гра завжди є важкою, втягуючою. Отже, не можна говорити про те, що буде легко. Треба виходити і робити свою справу".

Центровий "Барселони" Артем Пустовий:

"Сезон проходить чудово, своєю фізичною формою я задоволений, але перші два тренування зі збірною були важкуваті, особливо вчора, сьогодні вже легше. Кубок Іспанії вибив з графіка, але, думаю, завтра буде ще легше, і я "буду пурхати, як метелик, жалити, як бджола".

Форвард збірної України Максим Пустозвонов:

"П'ять хлопців з "Київ-Баскета" зараз у збірній. Тому, думаю, з комбінаціями у нас проблем не буде. А взагалі, тренер нічого нового не придумував, ми відпрацьовували комбінації які грають у всьому світі, нічого надскладного. Хлопців я розумію не тільки з півслова, а й з півпогляду. Я знаю їхні слабкі і сильні сторони, так само як і вони знають мої. Тому я не думаю, що з розумінням один одного у нас виникнуть проблеми".

Форвард збірної України Павло Крутоус:

"Часу для якісної підготовки вистачає. Він потрібен хоча б для адаптації в команді. Але, як би там не було, діємо за тим планом, який маємо. Провели спільні тренування, відчули один одного, напрацювали певні схеми і комбінації. Щось виходить. Над тим, що повністю не виходить, працюємо більш ретельно. Чому вирушили в Грац заздалегідь, за два дні до матчу? Треба відчути атмосферу залу, де відбудеться матч. Це важливо для команди. Стоїть завдання – виграти два матчі та готуватися далі".

Захисник збірної України Олександр Липовий:

"Чесно кажучи, я сумніваюся, що за такий короткий термін можна знайти командну хімію. Гра вже 20 лютого, хлопці кілька тренувань провели разом, я тільки приїхав. Але те, що я бачу - ми дуже швидко згуртувалися і добре відчуваємо один одного на майданчику. Це все тому, що ми раніше вже грали, стежимо за виступами один одного, я дивлюся український чемпіонат. З деякими гравцями я раніше не грав у збірній, але я бачу, що всі сконцентровані, зібрані і все це допомагає нам знайти командну хімію.

Денис Лукашов і В'ячеслав Кравцов ФБУ

Що стосується фізичного стану, то у мене є трохи втоми, адже були перельоти, були матчі і фізично трохи важко було. Але сьогодні трохи розбігався і вже було легше. Думаю, що буде час відновитися, адже є фізіотерапевти, є лікарі, тому до гри я постараюся підійти в кращих кондиціях".

Збірна України зіграє з Австрією 20 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "синьо-жовті" провели відкрите тренування перед вильотом в Грац на стартовий матч відбору чемпіонату Європи.

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