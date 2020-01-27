"Просто завис": свідок розповів про останні секунди перед загибеллю Кобі Браянта

Туман в місці катастрофи вертольота легендарного баскетболіста Кобі Браянта був не просто густим, а знижував видимість фактично до нуля.
Про це повідомляв один зі свідків авіакатастрофи, в якій окрім Браянта та його доньки загинули ще сім чоловік. 61-річний Скотт Делін розповів New York Times про останні миті перед загибеллю спортсмена і зізнався в тому, що був вкрай здивований появі повітряного судна.
Пожежні машини на місці катастрофи вертольота, в якому загинув Кобі Брайант
Los Angeles Times
"Туман був такий густий, що здавалося, ніби ви купаєтеся в молоці. Моя перша думка була: що вертоліт робить тут в цьому тумані? Видимість був настільки низькою, що у людей виникали труднощі з водінням авто. Звук був такий, ніби вертоліт просто завис в повітрі, намагаючись знайти маршрут. Потім би гучний удар, тріск скла, і все стихло", – повідомив Делін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кобі Брайант і його 13-річна донька Джанна загинули в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит" разом з 7 іншими людьми в неділю поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США), в якій розбився Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в мережі знайшли нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Також була опублікована запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
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