"Просто завис": свідок розповів про останні секунди перед загибеллю Кобі Браянта

Туман в місці катастрофи вертольота легендарного баскетболіста Кобі Браянта був не просто густим, а знижував видимість фактично до нуля.

Про це повідомляв один зі свідків авіакатастрофи, в якій окрім Браянта та його доньки загинули ще сім чоловік. 61-річний Скотт Делін розповів New York Times про останні миті перед загибеллю спортсмена і зізнався в тому, що був вкрай здивований появі повітряного судна.

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"Туман був такий густий, що здавалося, ніби ви купаєтеся в молоці. Моя перша думка була: що вертоліт робить тут в цьому тумані? Видимість був настільки низькою, що у людей виникали труднощі з водінням авто. Звук був такий, ніби вертоліт просто завис в повітрі, намагаючись знайти маршрут. Потім би гучний удар, тріск скла, і все стихло", – повідомив Делін.

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