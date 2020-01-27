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27 січня • оновлено в 22:50
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/ Баскетбол

"Просто завис": свідок розповів про останні секунди перед загибеллю Кобі Браянта

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Туман в місці катастрофи вертольота легендарного баскетболіста Кобі Браянта був не просто густим, а знижував видимість фактично до нуля.

Про це повідомляв один зі свідків авіакатастрофи, в якій окрім Браянта та його доньки загинули ще сім чоловік. 61-річний Скотт Делін розповів New York Times про останні миті перед загибеллю спортсмена і зізнався в тому, що був вкрай здивований появі повітряного судна.

Пожежні машини на місці катастрофи вертольота, в якому загинув Кобі Брайант

Пожежні машини на місці катастрофи вертольота, в якому загинув Кобі Брайант

Los Angeles Times

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У загибелі Кобі Браянта знайшли містичні збіги

"Туман був такий густий, що здавалося, ніби ви купаєтеся в молоці. Моя перша думка була: що вертоліт робить тут в цьому тумані? Видимість був настільки низькою, що у людей виникали труднощі з водінням авто. Звук був такий, ніби вертоліт просто завис в повітрі, намагаючись знайти маршрут. Потім би гучний удар, тріск скла, і все стихло", – повідомив Делін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
НБА
Особа
Кобі Браянт
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