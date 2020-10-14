"Прометей" здобув першу перемогу в сезоні Суперліги Паріматч

Баскетбольний клуб "Прометей" з Кам'янського переміг вдома "Одесу" в поєдинку регулярного чемпіонату країни в Суперлізі Паріматч – 68:55

Стартувавши з 11 сухих пропущених очок, "Одеса" виграла наступний відрізок 19:4 і вирівняла становище в Кам'янському. Після цього гра йшла на рівних до останніх хвилин третьої чверті. Віталій Черній шукав оптимальне поєднання, щоб пробити одеський зонний захист, в той час як одесити, відверто не виблискуючи в атаці, таки набирали свої очки за рахунок індивідуальних дій або помилок суперників, повідомляє ПБ.

Паритет тримався до рахунку 40:40 в кінці третьої чверті, коли "Прометею" вдалося-таки зробити вирішальний ривок. Силами Маркіза Ріда і Дениса Лукашова господарі відірвалися на 8 пунктів, після чого утримували лідерство всіма силами.

Оборона "Прометея" нарешті зупинила "Одесу", та й гості явно втомилися, не знаходячи підступів до кільця. "Прометей" ж краще рухав м'яч і знаходив можливості для атак своїх лідерів.

Як підсумок, цілком впевнена за рахунком, але дуже натужна перемога команди Віталія Чернія, яка, втім, стає для неї першою в сезоні. Одеса програє втретє за три матчі.

"Прометей" – БК "Одеса" 68:55 (13:6, 16:24, 18:10, 21:15)

Прометей: Лукашов (12 + 8 підбирань + 4 передачі), Рід (21 + 4 підбирання + 4 передачі), Луценко (9 + 6 підборів), Петров (5 + 5 підборів), Майерс (7 + 13 підборів) - старт; Суприм (4), Бєліков (3), Стефенс (7), Приймак, Сидоров.

Одеса: Кондраков (10 + 8 передач), Брендон (6 + 5 підборів), Носков (5 + 4 підбирання), Давидюк (4), Браун (6 + 5 підборів) - старт; Воєвода, Заєць, Блейлок (3 + 4 підбирання), В.Прокопенко (9), Новіков (10), Найко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 жовтня, відбулися чергові поєдинки день в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч.

У стартовій грі "Дніпро" у важкому поєдинку обіграв "Черкаські Мавпи" (85:78), БК "Тернопіль" на виїзді засмутив "Одесу" (74:64), а "Київ-Баскет" взяв реванш у "Хіміка" за поразку в півфіналі Кубка України (65:52).