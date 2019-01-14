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Представлено яскравий промо-ролик Матчу зірок Суперліги Парі-Матч

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У Запоріжжі в суботу, 26 січня, відбудеться Матч зірок баскетбольної Суперліги Парі-Матч. Гра відбудеться на арені суперсучасного палацу спорту "Юність". Поєдинок пройде в форматі битви представників України і легіонерів національної першості.

Федерація баскетболу України (ФБУ) вже відкрила голосування для вболівальників. Фанати зможуть вибрати своїх фаворитів у боротьбі за право потрапити до складів команд майбутньої зустрічі. Крім того, будуть враховані голоси тренерів клубів Суперліги Парі Матч.

Представлено яскравий промо-ролик Матчу зірок Суперліги Парі-Матч

ФБУ

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Крім самого зоряного поєдинку відбудеться й традиційна конкурсна програма. ФБУ представила яскраві промо-ролик Матч зірок Суперліги Парі-Матч 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ДТП загинув скандальний український баскетболіст Андрій Романиця, який під час одного з матчів напав на суддю.

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Тема
Суперліга
Тег
Федерація баскетболу України
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