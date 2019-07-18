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"Потрібен час": баскетболіст збірної України завершує відновлення після страшної травми

1.2т Читати матеріал російською

Український баскетболіст Олександр Кобець, який отримав страшну травму в матчі проти Словенії, практично відновився і готовий до продовження кар'єри в США.

"Мені зараз 23 роки. Це тільки початок моєї кар'єри. Так, я отримав травму в свої 22 Це у мене зайняло рік, але не відняло ні перспективу, ні мою молодість. Реабілітація зайняла майже 7 місяців і ще не закінчена. Я дуже вдячний президенту ФБУ Михайлу Бродському який мені дуже допоміг. Сплатив мою страховку, оскільки клуб відмовився це робити, адже я отримав травму, граючи за збірну. Значну частину фінансування взяв на себе Михайло Юрійович, адже відновлення було дуже дорогим – операція, работа з реабілітологами, весь курс лікування. Тому я йому дуже вдячний.

Я і далі хочу реалізувати себе в Америці і знаю, що зроблю це, можу це зробити. Потрібен час і можливість. В першу чергу хочу реалізувати себе там ", – цитує Кобця сайт Федерації баскетболу України.

Перші миті Олександра Кобця після отримання травми

Перші миті Олександра Кобця після отримання травми

FIBA

Баскетболіст готовий приступити до тренувань в листопаді 2019 року, саме тоді, коли в США починається сезон.

"Але контактні тренування можу проводити значно раніше. До цього мені потрібно пройти хороший тренувальний збір і поступово звикати до контакту. Я думаю, що дуже скоро поїду в Америку. Буду працювати сам і чекати підписання контракту там. Можливо це буде" Вашингтон ", можливо інший клуб ", - розповів Кобець.

Нагадаємо, що в лютневих матчах кваліфікації Кубка світу-2019 гравець збірної України з баскетболу Олександр Кобець отримав важку травму.

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Баскетболіст "Кепіталз Гоу-Гоу" повернувся в Америку, де пройшов додаткове медичне обстеження. В українця діагностували розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Олександру потрібна була операція і довготривала реабілітація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блискуча гра захисника збірної України Іссуфа Санона в матчі проти збірної Сербії, в якій наші баскетболісти сенсаційно виграли - 68:60, не залишилася без уваги ведучого інтернет-порталу Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

FiBABasketball опублікував великий матеріал, присвячений Санону, в якому автор захоплюється ставленням гравця до гри за свою країну.

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Тема
Кубок світу з баскетболу
Особи
Олександр Кобець Михайло Бродський
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