Помста за поразку: анонс півфіналу Суперліги Парі-Матч

У неділю, 7 квітня, в Запоріжжі пройде другий матч півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Місцевий однойменний клуб знову гратиме на своєму майданчику проти "Київ-Баскета".

Суперліга Парі-Матч. Плей-офф Півфінал. Другий матч

Запоріжжя, ДС Юность. Рахунок в серії до трьох перемог 0:1 БК "Запоріжжя" - "Київ-Баскет"

Початок матчу - 14:00

Трансляція - ObozTV, FBU.ua

Переможець регулярного чемпіонату вже втратив перевагу домашнього паркету, зазнавши поразки у стартовому матчі протистояння, яке залишилось за столичним колективом. Команда Євгена Мурзіна зуміла нав’язати комфортний темп суперникам, а потужна гра В’ячеслава Петрова, який відмінно провів другу половину, стала ікс-фактором для киян під час першої зустрічі.

Запоріжцям треба вирішити проблеми під щитами та змінити настрій на гру, яким був незадоволений Валерій Плеханов після першого матчу. "Київ-Баскет", в свою чергу, має продовжувати гнути свою лінію, використовуючи свої опції у нападі та правильно працюючи проти вибухових американців суперника у захисті.

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Нагадаємо, що в іншому півфіналі Суперліги Парі-Матчу напередодні южненський "Хімік" вдома обіграв "Дніпро".

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