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Померла легендарна радянська чемпіонка

7.5тЧитати матеріал російською

Легендарна радянська баскетболістка Равіля Прокопенко (Салимова) пішла з життя в Ташкенті у віці 77 років, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету Узбекистану.

Причина смерті не називається.

Равіля Прокопенко (Салимова)

Равіля Прокопенко (Салимова)

"Національний олімпійський комітет, Міністерство фізичної культури і спорту Республіки Узбекистан висловлюють глибоке співчуття рідним і близьким Равілі Салімової", - йдеться в заяві НОК.

Салимова - заслужений майстер спорту СРСР, дворазова чемпіонка планети, чотириразова чемпіонка Європи. Перша центрова радянського і світового баскетболу, зрiст якої перевищував 2 метри.

Найвагоміші внески в скарбничку збірної СРСР у Прокопенко виходили на чемпіонатах світу. Там вона ставала найкращим бомбардиром команди: 1964 - 13,1 очка, 1967 - 16,3 очка.

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УзбекистанТашкент
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