Південне дербі Суперліги Парі-Матч завершилося драматичною розв'язкою

Баскетбольний клуб "Миколаїв" повністю провалив 4-ю чверть і упустив перемогу над "Одесою" в чемпіонаті України в Суперлізі Парі-Матч. Зустріч в СК "Краян" завершилася з рахунком 74:73.

Господарі виграли першу половину матчу за рахунок кращої гри у другій чверті. Незважаючи на програне підбирання, команда Олега Юшкіна отримала 6 очок переваги перед великою перервою за рахунок кращого руху м’яча, меньшої кількості втрат та сміливих атак з-за дуги — господарі реалізували 8 дальніх кидків ще до великої перерви.

А ось у третій чверті гості зробили потужний ривок, головним організатором якого став Максим Луценко. Захисник Миколаєва набрав 11 очок за чверть, реалізувавши три поспіль триочкових кидки під завісу 10-хвилинки, що дозволило “корабелам” піти на заключну перерву за 7 очок переваги.

Однак у заключній 10-хвилинці знову все перегорнулось з ніг на голову — цього разу це зробили господарі. Ривок 13:5 дозволив Одесі на екваторі четвертої чверті повернути собі перевагу, яку вона вже не відпустила. Команда Юшкіна знову зіграла агресивніше у нападі та долала у захисті, що допомогло їй вирвати перемогу. “Корабели” чіплялись на останніх секундах, однак два влучних штрафних від Луценка під завісу матчу лише скоротили різницю до мінімальної та встановили підсумковий рахунок — 74:73 на користь Одеси, яка вперше перемогла вдома.

У господарів найкращим гравцем матчу став лідер команди Брюс Мейсі, який вийшовши з лави, до 19 очок додав 8 передач, 6 підбирань та 2 перехоплення (РЕ +25).

Одесити свій наступний матч зіграють 3 листопада на виїзді проти Дніпра, а Миколаїв 2 листопада на виїзді протистоятиме Хіміку.

БК Одеса - МБК Миколаїв 74:73 (15:16, 24:17, 13:26, 22:14)

Одеса: Артамонов (15), Фрізен (6), Носков (8 + 6 підборів), Холлоуей (3), Браун (7 + 9 підбирань) - старт; Кадигроб (6), Новиков (8), Ткачук, Вадим Прокопенко (2), Мейсі (19 + 6 підбирань + 8 передач).

Миколаїв: Зотов (14 + 7 передач + 5 втрат), Луценко (19 + 4 передачі), Онуфрієв (4), Приймак (5 + 7 підборів), Брістол (9 + 16 підбирань + 4 втрати) - старт; Давидюк (8), Мещеряков (3), Хохоник (3), Юрченко (2), Адедіран (6).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Черкаські Мавпи в регулярному сезоні чемпіонату країни в Суперлізі Парі-Матч вдома обіграли "Прометей" 90:85.

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