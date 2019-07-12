"Пишаюся гравцями": тренер збірної України — про фінал Універсіади

Головний тренер другої збірної України Віталій Степановський поділився враженнями від фінального матчу Універсіади-2019, у якому українці поступилися США.

"Звичайно, прикро програвати у фіналі. Може, фінал десь не вийшов. Хлопці вже підсіли фізично, особливо центрові. На Павлова і Петрова лягло дуже велике навантаження протягом цих 10-11 днів. Дуже складно було. В американців велика ротація і дуже сильний атлетизм. Нам було дуже важко в цьому плані з ними боротися", — зазначив наставник української збірної.

Він додав, що срібний результат на Універсіаді — хороший підсумок виконаної роботи, за яку не соромно.

"Є, як є. Вітаю всю Україну й хлопців. Я пишаюся гравцями. Ми стали другими на Універсіаді", — сказав Степановський.

Віталій Степановський ФБУ

Нагадаємо, що у фіналі Універсіади-2019, яка проходить у Неаполі, студентська команда України з баскетболу поступилася збірній США з рахунком 63:85.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилося відео нагородження баскетболістів України на Універсіаді.

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