Пілот вертольота Браянта здійснив героїчний вчинок перед падінням

Пілот вертольота Кобі Браянта, який зазнав аварії з легендарним бакетболістом на борту, Ара Зобаян міг в останню мить відвести авіасудно, що вийшло з ладу, від житлових будинків.

Журналіст телеканалу WFAA-TV опублікував у себе у Twitter схему руху вертольота, на якій видно, що перед катастрофою судно пролітало над містом Калабасас. Він стверджує, що така поведінка пілота може свідчити про те, що він намагався уникнути зіткнення з житловими будинками перед катастрофою.

NEW: The helicopter (pic below) carrying @kobebryant departed Orange County this morning. Flight track shows it circled Glendale then flew west. It appears the pilot might have avoided homes nearby. pic.twitter.com/megEg0jVPs