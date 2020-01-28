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28 січня • оновлено в 18:39
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Пілот вертольота Браянта здійснив героїчний вчинок перед падінням

2.7т
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Пілот вертольота Кобі Браянта, який зазнав аварії з легендарним бакетболістом на борту, Ара Зобаян міг в останню мить відвести авіасудно, що вийшло з ладу, від житлових будинків.

Журналіст телеканалу WFAA-TV опублікував у себе у Twitter схему руху вертольота, на якій видно, що перед катастрофою судно пролітало над містом Калабасас. Він стверджує, що така поведінка пілота може свідчити про те, що він намагався уникнути зіткнення з житловими будинками перед катастрофою.

Місце аварії вертольота

Місце аварії вертольота

Нагадаємо, жертвами аварії стали дев'ять осіб – Кобі та Джанна Браянти, подруга доньки баскетболіста Алісса Альтобеллі зі своїми батьками Джоном і Кері, ще одна юна спортсменка Пейтон Честер зі своєю мамою Сарою, тренер "Академії Мамба Спорт" Крістіна Маузер і пілот Ара Зобоян.

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Кобі Браянт
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