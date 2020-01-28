Пілот вертольота Браянта здійснив героїчний вчинок перед падінням

Пілот вертольота Кобі Браянта, який зазнав аварії з легендарним бакетболістом на борту, Ара Зобаян міг в останню мить відвести авіасудно, що вийшло з ладу, від житлових будинків.
Журналіст телеканалу WFAA-TV опублікував у себе у Twitter схему руху вертольота, на якій видно, що перед катастрофою судно пролітало над містом Калабасас. Він стверджує, що така поведінка пілота може свідчити про те, що він намагався уникнути зіткнення з житловими будинками перед катастрофою.
Місце аварії вертольота
NEW: The helicopter (pic below) carrying @kobebryant departed Orange County this morning. Flight track shows it circled Glendale then flew west. It appears the pilot might have avoided homes nearby. pic.twitter.com/megEg0jVPs– Jason Whitely (@JasonWhitely) January 26, 2020
Нагадаємо, жертвами аварії стали дев'ять осіб – Кобі та Джанна Браянти, подруга доньки баскетболіста Алісса Альтобеллі зі своїми батьками Джоном і Кері, ще одна юна спортсменка Пейтон Честер зі своєю мамою Сарою, тренер "Академії Мамба Спорт" Крістіна Маузер і пілот Ара Зобоян.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якій розбився Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в мережі знайшли нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Також був опублікований запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
Пізніше з'явилися нові страшні фотографії з місця аварії.
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