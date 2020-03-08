Перемоги "Київ-Баскета" і "Дніпра": результати Суперліги Парі-Матч 8 березня

У чемпіонаті України з баскетболу в неділю, 8 березня, відбулися чергові два поєдинки "регулярки" в Суперлізі Парі-Матч.

У Дніпрі місцевий клуб в четвертий раз в поточному сезоні обіграв "Черкаські Мавпи" (103: 95), а "Київ-Баскет" в матчі-трилері на виїзді був сильнішим за "Харківських Соколiв" (98:95).

Підопічні Айнарса Багатскіса віддали занадто багато сил в єврокубковому поєдинку проти "Каршіяка", і харків'яни успішно цим скористалися.

Після невдалого початку для господарів, коли кияни лідирували з 15-очковим перевагою, в грі настав перелом. "Соколи" накрутили темп і зробили запаморочливий спурт, вигравши другу чверть 36:17.

Довести гру в основний час завадив Максим Пустозвонов, при рахунку 84:81 забив рятівний триочкових.

У додатковий час морально-вольові якості столичних баскетболістів виявилися вирішальним фактором, так як заключна хвилина овертайму стала справжньою грою нервів. "Київ-Баскет" лідирував 96:87, але пропустив ривок 8:0, який ледь не став фатальним.

Гравці з Харкова мали 8 секунд на останнє володіння, але Козлов поквапився з кидком, відправивши м'яч у "молоко".

"Харківські Соколи" - "Київ-Баскет" 95:98 ОТ (10:23 36:17, 19:23, 19:21, 11:14)

Харківські Соколи: Бояркіна (16 + 7 передач + 4 втрати), Козлов (16), Джамар (14 + 5 підбирань + 4 передачі + 5 втрат), Тарасенко (4), Тихонов (6) - старт; Грем (37 + 15 підбирань + 4 передачі), Тищенко (2 + 5 підбирань), Шаповалов.

Київ-Баскет: Шепард (9), Крутоус (13 + 5 підбирань), Хілл (15 + 11 підборів), Павлов (5 + 5 підборів), Коренюк (6) - старт; Классен (19 + 5 передач + 3 перехоплення), Петров (16 + 9 підбирань + 5 втрат), Пустозвонов (9), Близнюк (6).

У другій грі дня команда Дениса Журавльова продовжила власну переможну серію в регулярному чемпіонаті Суперліги до семи поєдинків, відвантаживши понад 100 очок у кільце "Черкаських Мавп".

Ротацією у вісім чоловік, половина з яких - молоді українці (в старті у Максима Міхельсона, наприклад, вийшов Ігор Сергєєв, а Микита Руслов відіграв більше півгодини в якості основного плеймейкера), "Мавпам" було дуже складно розраховувати на виїзну перемогу над "Дніпром". Але черкащани дуже старалися - якщо на своїй половині майданчика у гостей виходило явно не все, то в нападі вони грали дуже пристойно, реалізувавши 47% триочкових і заробивши майже 30 штрафних, - і зробили зустріч, в якій вони значилися аутсайдерами, по-справжньому конкурентною .

Втім, незважаючи на видатний статистичний перфоманс Сеада Хаджіфейзовіча, зовсім трохи не дотягнувши до "тридцятки" в графі набраних очок, нервової кінцівки "Дніпро" не допустив. Ключовим в поєдинку став ривок "річковиків" в першій половині четвертої чверті (втомлені "Мавпи" ненадовго забуксували в атаці, і двох-трьох кризових хвилин від суперника підопічним Дениса Журавльова з головою вистачило, щоб зробити власну перевагу на табло двозначною), а одним з найбільш помітних його дійових осіб став Іссуф Санон.

Повернувшись на паркет після тримісячної перерви захисник "Дніпра" провів на майданчику всього дев'ять хвилин - але встиг набрати аж 13 очок, вісім з яких припали саме на вирішальний відрізок. Партнера підтримали Анатолій Шундель і Джаред Террелл, і ближче, ніж на два володіння, черкаські баскетболісти до суперника не підбиралися аж до сирени про закінчення поєдинку.

Перемога над "Мавпами" стала для "Дніпра" сьомою поспіль у регулярному чемпіонаті Суперліги - лідерство "річковиків" в турнірній таблиці залишається дуже переконливим. Сезонну ж серію з черкащанами хлопці Журавльова і зовсім забрали з рахунком 4:0.

"Дніпро" - "Черкаські Мавпи" 103:95 (29:20, 21:28 27:26, 26:21)

Дніпро: Дугат (11 + 7 передач), Закурдаев (10 + 5 передач), Террелл (23 + 3 перехоплення), Тимофієнко (16 + 8 підбирань), Фесенко (9 + 6 підборів) - старт; Шундель (14), Санон (13), Корнієнко (5), Глєбов (2), Сизов, Чумаков.

Черкаські Мавпи: Руслов (11 + 9 передач), Кольченко (11), Конєв (8), Райт (18), Сергєєв (2) - старт; Хаджіфейзовіч (28 + 7 підбирань), Ткаченко (11 + 6 підбирань), Бондаренко (6 + 4 передачі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чемпіон країни южненський "Хімік" не без нервів обіграв земляків з БК "Одеси" (88:77), а МБК "Миколаїв" вдома був сильнішим гостей із Запоріжжя (95:88).

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