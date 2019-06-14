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Офіційно: ФБУ оголосила про розширення Суперліги Парі-Матч

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Під час засідання Виконавчого комітету Федерації баскетболу України, який проходить в Києві, було затверджено головні положення щодо проведення наступного чемпіонату України – Суперліги Парі-Матч сезону-2019/2020.

В наступному розіграші турніру візьмуть участь дев'ять клубів – до вісімки учасників попереднього сезону долучився чемпіон Вищої ліги "Прометей" (Кам’янське).

До плей-офф вийде вісімка кращих за підсумками регулярного чемпіонату. Серії плей-офф, починаючи зі стадії 1/4 фіналу, гратимуться до трх перемог. У минулому сезоні, нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу плей-офф команди грали до двох перемог.

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Офіційно: ФБУ оголосила про розширення Суперліги Парі-Матч

БК "Дніпро"

Поки що під питанням участь у чемпіонаті харківського "Політехніка". У разі неможливості цієї команди взяти участь у наступному сезоні першості країни, замінити її в елітному дивізіоні може інший харківський колектив "Харківські Соколи", який в минулому сезоні виступав у Вищій лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з баскетболу увійшла до топ-5 кращих команд континенту.

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Тема
Суперліга
Тег
Федерація баскетболу України
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