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29 квітня • оновлено в 17:55
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/ Баскетбол

"Одна з найкращих у світі": українкою Ягуповою захопився тренер року в Євролізі

1.2т
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Головний тренер "Фенербахче" Віктор Лапенья, який був визнаний тренером року в жіночій Євролізі, високо оцінив таланти своєї підопічної української баскетболістки Аліни Ягупової.

"Я завжди хотів, щоб у моїх командах були такі великі гравці. Ягупова – одна з найкращих баскетболісток світу – не тільки Європи. Вона самостійно може змінити хід поєдинку, незалежно від рівня змагання. Їй зовсім не потрібно їхати в WNBA, щоб доводити свою кваліфікацію. Приблизно так само, як і Альбі Торренс, з якої я мав честь працювати в Іспанії", – цитує слова Лапеньї офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

Sport.ua

Варто відзначити, що розіграш Євроліги був перерваний на стадії чвертьфіналів. У першому матчі проти французького "Бурже" "Фенербахче" переміг з рахунком 84:75. Ягупова є лідером турніру за кількістю набраних очок за гру – 21,3 очка – і претендує на звання найкращої баскетболістки Євроліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі групового турніру проти курського "Динамо" українка влаштувала справжню феєрію і вивела "Фенербахче" у чвертьфінал.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Євроліга
Особа
Аліна Ягупова
Тег
Фенербахче Стамбул
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