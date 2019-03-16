"Одеса" вирвала перемогу у "Черкаських Мавп" в Суперлізі Парі-Матч

У неймовірному драматичному поєдинку "Одеса" вирвала перемогу у "Черкаських Мавп". Зустріч Суперліги Парі-Матч в УСК "Одеса" завершилася з рахунком 88:85.

Команди видали бойову гру в дебюті матчу, але потім одесити, скориставшись проблемами в обороні чемпіона України, дуже швидко повели в рахунку і навіть зробили різницю двозначною. Наставник черкащан Максим Міхельсон дуже швидко відреагував на недоліки і до кінця першої десятихвилинки гості зуміли наблизиться до суперника на відстань однієї атаки.

Одеса - Черкаські Мавпи ФБУ

У другій чверті одесити знову наростили відрив і взяли під контроль гру. І тут "Мавпи" знову включилися і до великої перерви відставали від суперника всього 4 очки.

Неймовірна боротьба точилася між командами в третій десятихвилинці. "Мавпи" наздогнали суперника, змусивши господарів нервувати і перед заключною чвертю навіть вийшли вперед +3.

Остання десятихвилинка видалася дуже напруженою. Ціна перемоги в одній з останніх ігор регулярного сезону чемпіонату України ставала дуже великою. Баскетболісти часто не справлялися з нервами і, сконцентрувавшись на захисті, за три з половиною хвилини на двох зробили всього один точний кидок.

В результаті одеситам вдалося зібратися і знову повести в рахунку. Різниця була невеликою і "Мавпам" було під силу її подолати. Черкащани, відстаючи на три очки перед фінальною сиреною, зробили ставку на атаку з-за дуги, але Руслан Отверченко не зміг подарувати чемпіону України надію на овертайм.

"Одеса" – "Черкаські Мавпи" – 88:85 (29:27, 21:19 21:28 17:11)

"Одеса": Мейссі (20+9 підбирань +7 передач +3 перехоплення), Д. Мартін (8), Пустозвонов (17), Бєліков (6), Хелманіс (7) – старт; Ал. Щепкін (9), Шеляковс (21+7 підбирань), Ткачук, Новиков

"Черкаські Мавпи": Бояркін (3), Кольченко (14), Отверченко (15+4 передачі +3 перехоплення), Липовцев (6), Коклі (19+9 підбирань) – старт; Б.Янг (7+5 передач – 6 втрат), Ткаченко (4), Нікс (7), Чумаков (10)

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіст збірної Олександр Мішула став найкращим гравцем лютого в розіграші Суперліги Парі-Матч. Протягом місяця в голосуваннях тренерів команд першості фігурували Брендон Янг ("Черкаські Мавпи"), Станіслав Тимофієнко і Олександр Мішула (обидва – "Дніпро"), Телджон Кромер і Делван Грем (обидва – "Політехнік"), а також Сергій Павлов з "Хіміка".

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