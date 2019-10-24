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24 жовтня • оновлено в 16:41
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Новий сезон НБА: що чекає українців Михайлюка та Леня

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Кінець жовтня – найочікуваніша пора для фанатів баскетболу. Як інакше, якщо саме в цей період починається новий сезон НБА!

В Україні старту НБА чекають зі своїм інтересом і надією, що Олексій Лень і Святослав Михайлюк цього разу заявлять про себе ще більше. У минулому сезоні обидва баскетболісти пройшли через хороші зміни і потрапили в "Атланту Хоукс" і "Детройт Пістонс", де і починають новий сезон.

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Зі стартом 74-го сезону НБА OBOZREVATEL розглядає ключові успіхи українців у НБА і намагається спрогнозувати, що чекає на наших хлопців у новому сезоні. А допомагають нам у цьому три баскетбольні фахівці, які по-різному бачили і оцінюють Леня та Михайлюка – екс-капітан збірної України Дмитро Забірченко, відомий данкер Дмитро Кривенко і тренер Максим Міхельсон, який виховав Михайлюка у дитячій школі "Черкаських Мавп".

"Радий, що Лень потрапив у "Атланту" і почне сезон там. Це не "Фінікс", де на його позиції було багато гравців і не зовсім зрозуміло, що від Алекса вимагалося"

Олексій Лень кілька років животів у "Фініксі", і в результаті так і не знайшов свого місця у команді. Але перехід в "Атланту" у минулому сезоні все змінив, і тепер на паркеті НБА багато хто очікує побачити нового і значно сильнішого українця.

"Щодо останнього часу мені у першу чергу запам'ятався прогрес Алекса. Чи то Лень просто більше відчув упевненість, чи тренер знайшов нову роль для нього, що дозволило почуватися комфортно і приносити максимум користі команді. Дуже радий, що він перейшов саме в "Атланту", де зарекомендував себе і отримав ігровий час", – каже Дмитро Забірченко.

Олексій Лень

Олексій Лень

"Не можна не відзначити і триочкові кидки, чого раніше не було в його арсеналі. Важко сказати, чому так не було раніше – не дозволяли, не давали можливості або ще щось. Але в цьому сезоні він круто почав влучати з-за дуги, тим самим піднявши собі оцінку і ставлення інших тренерів до себе. Великий і з хорошим кидком – дуже хороша опція, яку, сподіваюся, Олексій лише розвиватиме. В НБА настільки педантично ставляться до кожної опції баскетболіста, що раніше просто не могли не звернути уваги на його кидок. Думаю, це була саме установка тренера у "Фініксі", типу: "У нас є якісні шутери, ти не повинен кидати – віддай м'яч та йди підбирай". Дуже часто тренери вважають, що робота "великого" полягає лише у підбираннях і закиданні з-під кільця", - каже ексбаскетболіст.

"Упевнений, Лень почне сезон гравцем стартової п'ятірки. Але коли почнуться перші переходи, там уже треба дивитися. У Алекса вже було у "Фініксі", що він починав як стартовий, а потім його витіснили після 10-12 ігор. Це теж дуже сильно впливає, коли відбуваються такі розклади, і ти з гравця старту перетворюєшся на запасного. В НБА стартовий склад має особливий статус, де є стартовий склад та інші", – упевнений екскапітан збірної України.

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"Минулий сезон Леня для нього був найрезультативнішим – Алекс набирав набагато більше очок, ніж у попередні. Було видно, що Лень посів своє місце в "Атланті", і йому комфортно там грати. Це не "Фінікс", де на його позиції було багато гравців, і не до кінця зрозуміло, що від нього вимагалося. Я дуже радий, що він продовжує грати в "Атланті", тим більше з такою людиною як Вінс Картер. Сподіваюся, в цьому сезоні він покаже ще кращий результат і закріпиться у статусі одного з кращих бігменів ліги", – взяв слово Дмитро Кривенко.

"Що в першу чергу допомогло в "Атланті"? Довіра тренера та більше свободи дій. Тільки від тренера залежить, які вказівки даються гравцю – боротися лише під кільцем або підключатися до атаки з інших зон. Видно, що у Алекса є впевненість на лінії – чому б і не кидати? Європейський досвід бігменів, які сміливо "поливають" з-за дуги, вже є в НБА. і Лень може стати ще одним із таких прикладів", – упевнений український Данкер.

Олексій Лень (на задньому плані) претендує на місце у стартовій п'ятірці

Олексій Лень (на задньому плані) претендує на місце у стартовій п'ятірці

"Навіть по самому Олексію видно, як на нього сприятливо вплинув перехід в "Атланту". Головне, що Лень зміг ще більше розкрити свої якості та зіграти значно могутніше, дійсно вразивши своєю грою", – сказав Максим Міхельсон.

"Сподіваюся, він буде гравцем стартової п'ятірки і ще більше домінуватиме на майданчику. Буде дуже круто, якщо Олексій стане ще більш значущим гравцем не просто "Атланти", але і всієї ліги. Адже потенціал цього хлопця досі не розкритий повністю, і перспективи тут божевільні", – вважає тренер.

"Для Свята не важливі ім'я франшизи і статуси, головне – грати. Треба тільки знайти свою команду"

Минуле літо подарувало багато ейфорії шанувальникам Святослава Михайлюка. Потрапити у "Лос-Анджелес Лейкерс" разом із Леброном Джеймсом на перший рік кар'єри в НБА – сценарій майже фантастичний. Але казка тривала всього півроку і вийшла досить невпевненою, через що українець вирушив підкорювати шанс №2 у "Детройт Пістонс".

Святослав Михайлюк у майці "Детройта"

Святослав Михайлюк у майці "Детройта"

"Звісно ж, хочеться бачити більше ігрової практики у Святослава. Адже у нього зараз дуже важливий процес становлення в НБА, коли треба закріпитися у своїй команді. Він молодець, всього домагається великими труднощами. Але все одно для демонстрації своїх якостей потрібен ігровий час. Мені здається, зараз не важливо, в якій би команді він опинився. Головне – постійно грати", – сказав Забірченко.

"На драфті не ти вибираєш команду, а команда вибирає тебе. Ти не можеш просто так вирішити, хочеш чи не хочеш іти кудись... У випадку зі Святом, з одного боку, добре вийшло з потраплянням у "Лейкерс". Але з іншого Лос-Анджелес – місто з масою чинників, що відволікають. Коли ти – гравець НБА, впевнений, там купа інших спокус. Так, це навряд чи було головною проблемою. На першому плані інше – робота рук, перший рік, мало ігрової практики, а основний час займають лише тренування. Залишатися після тренування, приходити раніше, працювати індивідуально з тренерами – це добре, але в підсумку все ж Свят грав мало. І цей трейд у "Детройт" теж не зовсім зрозумілий. "Лейкерс" скільки бився за нього, і скільки було сказано-обіцяно, але в підсумку обміняли на вікового "рольовика" , – дивується Дмитро.

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"Що стосується "Детройта", то за словами головного тренера Дуейна Кейсі Свят повинен грати і матиме чітку роль у команді. Але яку роль – важко сказати. Сьогодні вони обіцяють, а наступного дня підписують ще два гравці на позицію Михайлюка. І часу знову обмаль... Для Свята ж не важливе ім'я франшизи і статуси, головне – грати. Він дуже сильний фізично, з чудовим кидком. Хіба що додати у захисті, але зі своєю працею він точно впорається. Потрібно тільки знайти свою команду і грати. Подивитися на того самого Леня – тільки з'явилося ігровий час, як людина заграла інакше", – упевнений ексбаскетболіст.

Святослав Михайлюк (праворуч) у "Лейкерс" затримався лише на півроку

Святослав Михайлюк (праворуч) у "Лейкерс" затримався лише на півроку

"Дуже добре, що Святу довіряють і вірять у нього (принаймні на словах). Шкода, що в "Детройті" він провів не так багато часу на майданчику. Але бачу, що тренер дуже добре відгукується про нього, і є підстави вірити, що в наступному сезоні Свят матиме більш вагому роль, ніж зараз, і розкриє всі свої суперські навички. і дуже радий, що у нього є такі партнери як Деррік Роуз", – сказав Кривенко.

"У ЛА Свят опинився не в тому місці і не в той час? Можна і так сказати. У клубі з таким статусом і Леброном дуже непросто – великий тиск із різних боків і очікування. Туди, де приходить Леброн, команда вже має бути готова боротися за титули. У людини такого масштабу зараз немає часу на награвання молодих і поступовий розвиток команди. Тому, думаю, саме в той час в ЛА Святу не було місця. І я радий, що він потрапив у Детройт, де також менше відволікаючих чинників, ніж у Лос-Анджелесі. У "Детройті" Святу належить максимально сфокусуватися на своїй кар'єрі, адже цей рік буде показовим для нього – треба добре себе виявити, щоб закріпитися у Лізі. Якщо він це зробить, на нього чекає відмінна кар'єра у НБА", – підсумував данкер.

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"Можна сказати, що Михайлюк потрапив в історію, властиву багатьом молодим гравцям при переході у великі команди НБА. Святослав прийшов у "Лейкерс" разом із Леброном і виходив на майданчик у світлі підвищених очікувань. Тим не менш, не скажеш, що Святослав грав погано чи повністю провалився", – сказав Міхельсон.

У "Детройт" Михайлюка взяли на перспективу, вимінявши його 3-річний контракт. Ми багато працювали разом влітку, і його прогрес явно прослідковується. Зараз він як ніколи готовий до НБА – як фізично і технічно, так і ментально. У нього ще ніколи не було такої відмінної форми".

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
НБА
Особи
Святослав Михайлюк Олексій Лень Максим Міхельсон Дмитро Кривенко Дмитро Забірченко ЛеБрон Джеймс
Теги
Фінікс Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пiстонс БК Черкаські Мавпи
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