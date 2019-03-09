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/Баскетбол

"Ніколи не цінували": Лень висловився про перехід до "Атланти"

2.3тЧитати матеріал російською

Український центровий Олексій Лень не шкодує, що під час літнього драфту перейшов до "Атланти". Баскетболіст збірної України зізнався, що тренер Ллойд Пірс дозволив йому розвивати свої вміння.

"Я думаю, що в Америці люди ніколи не цінували цю сторону моєї гри, але я завжди міг кидати. Все це бачили, але тренери ніколи не просили мене кидати з-за дуги. Як тільки я потрапив у "Хоукс", Ллойд Пірс побачив , як я кидаю. Він хотів, щоб я розробив цю частину своєї гри", - цитує Леня basket.com.ua.

Олексій Лень

Олексій Лень

twitter.com/atlhawks

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Наставник команди зазначив хороший показник точності дальніх кидків нашого баскетболіста.

"Мета для нас протягом всього року полягала в тому, щоб розробити триочковий кидок. Той факт, що Лень забиває більше 34% триочкових багато в чому забезпечений поліпшенням протягом останніх двох тижнів. Якщо ми зможемо отримати від Леня точність більш 35%, я б хотів, щоб він здійснював як мінімум три спроби за гру", - підтримав українця Пірс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст "Атланти Хокс" Олексій Лень відмінно зіграв в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Сан-Антоніо", в якому його клуб поступився 104: 111.

Лень провів на майданчику 28 хвилин і за цей час зумів набрати 11 очок, реалізувавши 2 з 3 двоочкових, 2 з 5 триочкових і 1 з 2 штрафних кидків.

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Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
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