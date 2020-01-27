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27 січня • оновлено в 18:18
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НБА потрапила в неприємну ситуацію після загибелі Кобі Браянта

2.3т
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Вболівальники розкритикували керівництво НБА за відмову скасувати матчі 26 січня, після того як стало відомо, що в авіакатастрофі розбився знаменитий баскетболіст Кобі Браянт.

Сайт "Чемпіонат" навів, зокрема, кілька обурених коментарів користувачів.

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"НБА зобов'язана була скасувати сьогодні всі матчі. На яку гру можна було очікувати від баскетболістів, які знали, що трагічно загинув їхній друг, напарник і наставник, легенда? Вони в буквальному сенсі в сльозах сиділи на лавці, плакали. Заради чого це? Вони не повинні були грати. Це неправильно", – написав уболівальник під ніком jay.

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"Не можу пройти повз те, що ігри НБА відбулися як зазвичай, тому що, мовляв, "цього хотів би Кобі". Я не куплюся на це. Він був великим спортсменом. Так, імовірно, він хотів би, щоб всі грали. Але такі речі спустошують. Гравці не були готові. Тому матчі треба було скасувати", – додав користувач John Brown SZN.

НБА потрапила в неприємну ситуацію після загибелі Кобі Браянта

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Автор
Денис Карпов
Тема
НБА
Особа
Кобі Браянт
Місце
США
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