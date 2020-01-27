НБА потрапила в неприємну ситуацію після загибелі Кобі Браянта

Вболівальники розкритикували керівництво НБА за відмову скасувати матчі 26 січня, після того як стало відомо, що в авіакатастрофі розбився знаменитий баскетболіст Кобі Браянт.
Сайт "Чемпіонат" навів, зокрема, кілька обурених коментарів користувачів.
У Лос-Анджелесі вшановують пам'ять Кобі Браянта
"НБА зобов'язана була скасувати сьогодні всі матчі. На яку гру можна було очікувати від баскетболістів, які знали, що трагічно загинув їхній друг, напарник і наставник, легенда? Вони в буквальному сенсі в сльозах сиділи на лавці, плакали. Заради чого це? Вони не повинні були грати. Це неправильно", – написав уболівальник під ніком jay.
"Не можу пройти повз те, що ігри НБА відбулися як зазвичай, тому що, мовляв, "цього хотів би Кобі". Я не куплюся на це. Він був великим спортсменом. Так, імовірно, він хотів би, щоб всі грали. Але такі речі спустошують. Гравці не були готові. Тому матчі треба було скасувати", – додав користувач John Brown SZN.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джіанна загинули внаслідок аварії вертольота Сікорський S-76 "Спіріт" разом із 7 іншими людьми в неділю поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст Кобі Браянт, майже 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легендарного американського баскетболіста.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якій розбився Кобі Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
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