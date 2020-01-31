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31 січня • оновлено в 10:36
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НБА пішла на радикальний крок через Кобі Браянта

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Національна баскетбольна асоціація (НБА) ввела зміни в формат Матчу зірок, щоб вшанувати пам'ять легенди "Лейкерс" Кобі Браянта, який загинув у результаті падіння вертольота.

Головним нововведенням стане те, що поєдинок закінчиться, коли одна з команд першою набере необхідну кількість очок. Перші три чверті матчу будуть починатися з рахунку 0:0, а після третьої 12-хвилинки зворотний відлік часу буде зупинено, і до очок команди, яка набрала більшу їхню кількість, буде додано 24 – ігровий номер Браянта в "Лейкерс". Наприклад, якщо підсумковий рахунок після трьох чвертей буде 100:95, то поєдинок закінчиться, коли одна з команд набере 124 очка.

Матч всіх зірок 2020

Матч всіх зірок 2020

iSport.ua

Крім того, переможець кожної чверті віддасть по 100 тисяч доларів на благодійність, а переможець Матчу всіх зірок – 200 тисяч доларів.

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Тема
Загибель Кобі Браянта
Особа
Кобі Браянт
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