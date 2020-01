НБА пішла на радикальний крок через Кобі Браянта

Національна баскетбольна асоціація (НБА) ввела зміни в формат Матчу зірок, щоб вшанувати пам'ять легенди "Лейкерс" Кобі Браянта, який загинув у результаті падіння вертольота.

Головним нововведенням стане те, що поєдинок закінчиться, коли одна з команд першою набере необхідну кількість очок. Перші три чверті матчу будуть починатися з рахунку 0:0, а після третьої 12-хвилинки зворотний відлік часу буде зупинено, і до очок команди, яка набрала більшу їхню кількість, буде додано 24 – ігровий номер Браянта в "Лейкерс". Наприклад, якщо підсумковий рахунок після трьох чвертей буде 100:95, то поєдинок закінчиться, коли одна з команд набере 124 очка.

The NBA announced today a new format for the 2020 NBA All-Star Game that makes the outcome of every quarter count for charity. The changes include a new fourth-quarter format that will honor the late Kobe Bryant.



Full release: https://t.co/l6e25lgQCa pic.twitter.com/C3gDppTYiw