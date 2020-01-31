НБА пішла на радикальний крок через Кобі Браянта

Національна баскетбольна асоціація (НБА) ввела зміни в формат Матчу зірок, щоб вшанувати пам'ять легенди "Лейкерс" Кобі Браянта, який загинув у результаті падіння вертольота.
Головним нововведенням стане те, що поєдинок закінчиться, коли одна з команд першою набере необхідну кількість очок. Перші три чверті матчу будуть починатися з рахунку 0:0, а після третьої 12-хвилинки зворотний відлік часу буде зупинено, і до очок команди, яка набрала більшу їхню кількість, буде додано 24 – ігровий номер Браянта в "Лейкерс". Наприклад, якщо підсумковий рахунок після трьох чвертей буде 100:95, то поєдинок закінчиться, коли одна з команд набере 124 очка.
Матч всіх зірок 2020
iSport.ua
The NBA announced today a new format for the 2020 NBA All-Star Game that makes the outcome of every quarter count for charity. The changes include a new fourth-quarter format that will honor the late Kobe Bryant.- NBA (@NBA) January 30, 2020
Full release: https://t.co/l6e25lgQCa pic.twitter.com/C3gDppTYiw
Крім того, переможець кожної чверті віддасть по 100 тисяч доларів на благодійність, а переможець Матчу всіх зірок – 200 тисяч доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео та фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якій розбився Браянт.
У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в мережі відшукали нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Також було опубліковано запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
Крім того, стало відомо про подвиг пілота, який зумів відвести апарат від міста.
Пізніше було опубліковано відео вертольота Кобі Браянта за півгодини до катастрофи.
Дружина легендарного баскетболіста Ванесса виступила з першою заявою після смерті чоловіка та дочки в катастрофі вертольота.
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