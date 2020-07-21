Названо склад збірної України з баскетболу на тренувальний збір у Києві

Названо склад збірної України з баскетболу на тренувальний збір в Києві. Instagram ФБУ

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс назвав склад, в якому наша команда проведе тренувальний збір у Києві з 3 по 14 серпня.

У список гравців, які приїдуть до столиці України, увійшло 16 баскетболістів:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна

Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Cергій Покровенко;

Віталій Зотов (Хімік, Україна), перший тренер Тетяна Зотова;

Олександр Мішула (вільний агент), перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;

Олександр Кобець (вільний агент), перший тренер Ігор Кобець;

Олександр Липовий (Промітеас, Греція) перший тренер Людмила Покровенко;

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Філіп Буркетт;

Кирило Марченко (Хімік, Україна), перший тренер Сергій Маренич;

Форварди

Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна) перший тренер Богдан Федоренко;

Андрій Войналович (Хімік, Україна), перший тренер Леся Полуяхтова;

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Олександра Івлєва;

Центрові

В’ячеслав Петров (Прометей, Україна), перший тренер Владислав Янакі;

В’ячеслав Кравцов (вільний агент), перший тренер Сергій Комаров;

Владислав Коренюк (вільний агент), перший тренер Микола Шкьопу;

Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер тренер Анатолій Федоренко.

Головний тренер - Айнарс Багатскіс

Асистенти - Віталій Степановський, Максим Міхельсон

Нагадаємо, що наступні матчі в рамках відбору на Євробаскет-2021 збірна України проведе 27 листопада на виїзді проти Словенії і 30 листопада вдома проти Австрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Багатскіс оцінив перспективи збірної України.