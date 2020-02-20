Названо склад України на матч відбору Євробаскету-2021 проти Австрії

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс визначився з фінальною заявкою на виїзний матч відбору Євробаскету-2021 проти Австрії, який відбудеться 20 лютого в Граці.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), в список увійшли 12 гравців.

Баскетболісти збірної України готуються до матчу проти Австрії ФБУ

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна (вихованець ДЮСШ Донецька)

Віталій Зотов (Хімік, Україна), перший тренер Зотова Тетяна (вихованець ДЮСШ "Олімпія", Лозова)

Кирило Марченко (Хімік, Україна), перший тренер Сергій Маренич (вихованець СДЮСШОР "Авангард", Харків)

Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко (вихованець ДЮСШ №7, Харків)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Філіп Буркетт;

Форварди

Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна) перший тренер Богдан Федоренко (вихованець ДЮСШ №1, Біла Церква)

Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Юрій Дятловський (вихованець школи Спортліцей, Біла Церква)

В'ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва (вихованець УОР, Донецьк)

Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Олександра Івлєва (вихованець УОР, Донецьк)

Володимир Герун (Уникаха, Іспанія), перші тренери Михайло Лісоволенко / Аріна Гребньова (вихованець СДЮСШОР №5, Дніпро)

Центрові

В'ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі (вихованець СДЮСШОР №2, Одеса)

Артем Пустовий (Барселона, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький (вихованець ДЮСШ м. Каховка).

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравці збірної України поділилися подробицями підготовки до матчів відбору на Євробаскет-2021.

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