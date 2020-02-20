Головна Новини
20 лютого • оновлено в 11:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Названо склад України на матч відбору Євробаскету-2021 проти Австрії

707
Читати матеріал російською

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс визначився з фінальною заявкою на виїзний матч відбору Євробаскету-2021 проти Австрії, який відбудеться 20 лютого в Граці.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), в список увійшли 12 гравців.

Баскетболісти збірної України готуються до матчу проти Австрії

Баскетболісти збірної України готуються до матчу проти Австрії

ФБУ

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна (вихованець ДЮСШ Донецька)

Віталій Зотов (Хімік, Україна), перший тренер Зотова Тетяна (вихованець ДЮСШ "Олімпія", Лозова)

Кирило Марченко (Хімік, Україна), перший тренер Сергій Маренич (вихованець СДЮСШОР "Авангард", Харків)

Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко (вихованець ДЮСШ №7, Харків)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Філіп Буркетт;

Форварди

Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна) перший тренер Богдан Федоренко (вихованець ДЮСШ №1, Біла Церква)

Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Юрій Дятловський (вихованець школи Спортліцей, Біла Церква)

В'ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва (вихованець УОР, Донецьк)

Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Олександра Івлєва (вихованець УОР, Донецьк)

Володимир Герун (Уникаха, Іспанія), перші тренери Михайло Лісоволенко / Аріна Гребньова (вихованець СДЮСШОР №5, Дніпро)

Центрові

В'ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі (вихованець СДЮСШОР №2, Одеса)

Артем Пустовий (Барселона, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький (вихованець ДЮСШ м. Каховка).

Новини
Австрія – Україна: анонс матчу відбору на Євробаскет-2021, трансляція на XSPORT

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравці збірної України поділилися подробицями підготовки до матчів відбору на Євробаскет-2021.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Евробаскет-2021
Особи
Айнарс Багатскіс Володимир Герун Артем Пустовий
Тег
Збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Бетис
VS
Мальорка
Победа Бетиса с форой (-1)
1.81 Сделать ставку
Брешиа
VS
Наполи
Наполи не проиграет и тотал меньше 2.5
2.75 Сделать ставку
Мец
VS
Лион
Обе забьют
2.02 Сделать ставку
Кортрейк
VS
Генк
Кортрейк не проиграет
1.61 Сделать ставку
Дерби
VS
Фулхэм
Обе забьют
1.74 Сделать ставку
Бавария
VS
Падерборн
Падерборн забьет
2.01 Сделать ставку
Борна Чорич
VS
Тьяго Уайлд
Победа Борна Чорича с форой в -3,0 гейма
1.76 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Хауме Муньяр
Победа Доминика Тима с форой в -4,5 гейма
1.72 Сделать ставку
Украина
VS
Россия
Украина финиширует выше
1.6 Сделать ставку
Лоренцо Сонего
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,5 гейма
1.86 Сделать ставку