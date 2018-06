"Насолоджуюся": Михайлюк побував на перегляді в ще одному клубі НБА

Український атакуючий захисник Святослав Михайлюк задоволений тим, як проходить його преддрафтовие перегляди в клубах НБА. Після знаходження в стані клубу "Сакраменто Кінгз" вихованець "Черкаських Мавп" поділився своїми емоціями від тренувань.

"Я насолоджуюся процесом, мені подобається бути в таборі команди, мати шанс показати себе і в підсумку взяти участь в драфті. Так, я трохи хвилююся, звичайно, тим не менше, мені все подобається. Зараз я сфокусований лише на баскетболі, і не відволікаюся ні на що. Я роблю те, що вмію робити і викладаюся на кожному тренуванні. Повинен це робити, якщо хочу перейти на наступний рівень", - наводить слова Михайлюка прес-служба Федерації баскетболу України.

. @KUHoops guard Sviat Mykhailiuk talks about the grind of the pre-draft workout process 💪 pic.twitter.com/vqpMpUxsgk