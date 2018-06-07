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"Насолоджуюся": Михайлюк побував на перегляді в ще одному клубі НБА

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Український атакуючий захисник Святослав Михайлюк задоволений тим, як проходить його преддрафтовие перегляди в клубах НБА. Після знаходження в стані клубу "Сакраменто Кінгз" вихованець "Черкаських Мавп" поділився своїми емоціями від тренувань.

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"Я насолоджуюся процесом, мені подобається бути в таборі команди, мати шанс показати себе і в підсумку взяти участь в драфті. Так, я трохи хвилююся, звичайно, тим не менше, мені все подобається. Зараз я сфокусований лише на баскетболі, і не відволікаюся ні на що. Я роблю те, що вмію робити і викладаюся на кожному тренуванні. Повинен це робити, якщо хочу перейти на наступний рівень", - наводить слова Михайлюка прес-служба Федерації баскетболу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк викликав справжній фурор під час перебування на перегляді в "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Місце
США
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