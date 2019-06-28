"Нас переломили": баскетболістка збірної України зробила заяву про ЧЄ

Форвард збірної України з баскетболу Олеся Малашенко назвала слабку гру в захисті головною причиною поразки від Латвії в другому турі чемпіонату Європи.

"Ми не допрацювали в захисті. Були хороші моменти, часом знаходили свою гру і, здавалося, контролювали ситуацію на майданчику. Але огріхи в захисті звели нанівець всі наші зусилля. Складно сказати, чому так сталося, – це гра. Хтось травмувався , як Аня Ольховик, і ситуація з її пошкодженням поки незрозуміла, хтось не встиг зайняти позицію, десь не доборолися під щитами, ну а десь суперницям пощастило", – передає слова спортсменки кореспондент OBOZREVATEL Юрій Ілючек.

Олеся Малашенко FIBA

У той же час Малашенко зазначила, що суперницям посміхнулася удача.

"У них же майже всі залітало. Тренер вважає, що ми були недостатньо сфокусовані і проблема в цьому. Хоча про якусь недооцінку суперниць не може бути й мови. Ми знали, що нам треба виграти, ми намагалися, ми йшли до цього, ми відпрацьовували. Але в якийсь момент вийшло, що латишки нас переломили. Хоча були можливості і у нас, коли ми виривалися вперед. Фактор глядацького тиску не особливо позначався. Ми вже звикли грати за різних умов. Шкода, що ми не змогли порадувати своїх відданих вболівальників", – сказала Олеся.

Вона додала, що команда серйозно налаштовується на заключну гру групового етапу з Великобританією (30 червня о 13:00).

Олеся Малашенко FIBA

"Зараз найголовніше налаштуватися на наступну гру і зробити все можливе і навіть неможливе для того, щоб обіграти британок з необхідною різницею. Нам зараз все одно, з другого чи третього місця проходити далі. Ми ні в якому разі не опустили руки. Адже ми приїхали грати за свою країну. Але так виходить, що вже на другому чемпіонаті Європи щось не складається і складно це пояснити. Може, це від величезного бажання перемогти. Запевняю вас, ми будемо битися до останнього, а там вже як вийде..." – резюмувала баскетболістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України Аліна Ягупова встановила неймовірний рекорд на Євробаскеті-2019.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!