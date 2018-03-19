Напали на суддю: в Ужгороді баскетбольний матч завершився скандалом

Матч української баскетбольної Першої Ліги між "Калушем" і "Ужгородом" завершився скандалом. Двоє гравців закарпатської команди прямо під час зустрічі напали на суддю матчу Романа Шуляка.

За рахунку 53:45 на користь "Калуша" закарпатці Олександр Зубковський (граючий тренер команди і президент Закарпатської федерації баскетболу) та Андрій Романиця занадто бурхливо висловили свою незгоду з рішенням арбітра, повідомляє Xsport.

Конфлікт ледь не переріс у рукоприкладство, і обидва баскетболіста "Ужгорода" були вилучені до кінця гри, отримавши по технічному фолу. А в останній чверті таке ж покарання отримав ще й Василь Товтин - таким чином, у закарпатців на полі залишилося тільки два гравці. А значить, згідно з правилами, матч завершився достроково. У підсумку "Калуш" виграв з рахунком 80:53.

Свою офіційну позицію щодо цього інциденту висловив глава технічного комітету Федерації баскетболу України Борис Рижик.

"Очевидно, така поведінка є ганебною і переходить межі здорового глузду. Вважаю за необхідне дискваліфікувати Зубковського як мінімум до кінця сезону і накласти штраф. Вважаю за необхідне дискваліфікувати гравця довічно за неадекватну поведінку і рукоприкладство по відношенню до арбітра Шуляку", - написав Рижик у своєму листі президенту ФБУ Михайлу Бродському.

Також глава техкому ФБУ рекомендував судді матчу звернутися із заявою в органи МВС.

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