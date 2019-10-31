Найкраща! Українка Ягупова провела феєричний матч у баскетбольній Євролізі

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова провела яскравий матч в черговому турі Євроліги.

Аліна Ягупова в матчі з "Гдинею" FIBA

Українка стала найрезультативнішою у складі "Фенербахче" і допомогла перемогти своєму клубу польську "Гдиню" - 68:48. Ягупова провела на майданчику 37 хвилин і за цей час здійснила дабл-дабл: набрала 24 очки, реалізувавши 5 з 8 триочкових, і зробила 10 підборів. Також на її рахунку 2 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті, повідомила прес-служба ФБУ.

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"Фенеребахче" після трьох турів займає 3-є місце в групі В з двома перемогами і однією поразкою.

Нагадаємо, збірна України стартує 14 листопада в кваліфікації Євробаскету-2021. У першому турі групи G українки на виїзді зіграють з Бельгією, а 17 листопада прийматимуть у Харкові збірну Португалії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше баскетболістка збірної України Аріна Білоцерківська поставила на місце тих, хто критикує команду.

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