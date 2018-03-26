"Надавав тиск" Український баскетболіст прийшов у захват від виходу до Фіналу чотирьох NCAA

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зізнався, що відчуває гордість у зв'язку з виходом свого "Канзасу" до Фіналу чотирьох NCAA. Вихованець "Черкаських Мавп" допоміг своїй команді здобути драматичну перемогу над "Дьюком" - 85:81, причому на рахунку нашого співвітчизника найважливіший триочковий, що дозволив перевести гру в овертайм.

"Ччувствую себе відмінно. Я змастив пару відкритих кидків, але мої партнери по команді говорили, щоб я продовжував кидати. В результаті кидок в кінцівці залетів і рахунок став рівним. Я відчуваю себе відмінно і відчуваю гордість за цю команду. Малик Ньюман видав потужний перфоманс . Ймовірно, це найкраща гра сезону в його виконанні", - наводить слова Михайлюка basket.com.ua.

Як повідомляв "Обозреватель", Святослав Михайлюк увійшов до історії "Канзасу", закинувши 112 триочкових за один сезон. Після перемоги над "Дьюком" фанати "Канзасу" влаштували справжнє безумство на вулицях міста.