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На межі фіаско: анонс півфіналу Суперліги Парі-Матч

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У Суперлізі Парі-Матч столичний "Київ-Баскет" в п'ятницю, 12 квітня, прийматиме на своєму майданчику "Запоріжжя" в третьому матчі півфінальної серії.

Підопічні Євгена Мурзіна спробують оформити путівку у вирішальний матч сезону на майданчику СК "Меридіан". Гру можна буде побачити в ефірі каналу ObozTV.

19.00. Київ, СК "Меридіан". "Київ-Баскет" – "Запоріжжя", трансляція – ObozTV, сайт Федерації баскетболу України, купити квитки, рахунок серії до трьох перемог – 2:1.

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Кияни несподівано для аналітиків знаходяться за крок від того, щоб достроково закрити серію і вийти до фіналу, Два дні тому столична команда відвантажила в кошик переможця "регулярки" 104 очка і поставила підопічних Валерія Плеханова в положення "пан або пропав".

Запорожцям нічого не залишається окрім як ризикувати. Напевно гості намагатимуться діяти максимально швидко, адже саме в контролі темпу вони виглядають кращими за суперника. Крім того, у представників Запоріжжя виникли серйозні проблеми з бігменами киян Петровим і Челованом. І тут тренерському штабу гостей потрібно серйозно попрацювати.

Безсумнівно, на нас чекає неймовірна за напруженням гра, яка може завершитися з будь-яким результатом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Дніпро" розбив "Хімік" в третьому матчі півфінальної серії Суперліги Парі-Матч.

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Тема
Суперліга
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Київ-БаскетБК Запоріжжя
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