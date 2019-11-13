Головна Новини
13 листопада • оновлено в 21:11
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

"Можливість піти з вулиці": Бродський закликав вкладати кошти в дітей

409
Читати матеріал російською

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, коментуючи відкриття унікального для Черкас спортивного залу, закликав усіх меценатів наслідувати його приклад.

"Відкриття спортивного залу в школі №18 – це продовження проєктів із розвитку дитячого баскетболу в Черкасах. Такі речі має робити кожен, хто чогось досяг у своєму житті і хоче, щоб оточуючі жили нормально. Не збирати коштовності, картини, автомобілі, а вкладати кошти в наших дітей. Нині в черкаській баскетбольній школі "Черкаських Мавп" займається понад 500 дітей. У Черкасах уже діє чотири баскетбольні класи. Ми даємо можливість дітям піти з вулиці, зайнятися спортом, знайти себе", – зазначив у своєму відеозверненні Михайло Юрійович.

Новини
Подумайте про бідних, хворих, роботяга, пенсіонерів ... - Михайло Бродський

Раніше Бродський висловив упевненість в тому, що незабаром баскетбол зможе конкурувати за популярністю в нашій країні з футболом.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданофф Максим Богданофф
Особа
Михайло Бродський
Місце
Україна Черкаси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги