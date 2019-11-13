"Можливість піти з вулиці": Бродський закликав вкладати кошти в дітей

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, коментуючи відкриття унікального для Черкас спортивного залу, закликав усіх меценатів наслідувати його приклад.

"Відкриття спортивного залу в школі №18 – це продовження проєктів із розвитку дитячого баскетболу в Черкасах. Такі речі має робити кожен, хто чогось досяг у своєму житті і хоче, щоб оточуючі жили нормально. Не збирати коштовності, картини, автомобілі, а вкладати кошти в наших дітей. Нині в черкаській баскетбольній школі "Черкаських Мавп" займається понад 500 дітей. У Черкасах уже діє чотири баскетбольні класи. Ми даємо можливість дітям піти з вулиці, зайнятися спортом, знайти себе", – зазначив у своєму відеозверненні Михайло Юрійович.

Раніше Бродський висловив упевненість в тому, що незабаром баскетбол зможе конкурувати за популярністю в нашій країні з футболом.

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