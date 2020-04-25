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25 квітня • оновлено в 14:28
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Максим Богданов
Максим Богданов

Мірошниченко: "У хокейному клубі мого міста 13 гравців захворіли на коронавірус"

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Український захисник Максим Мірошниченко протягом трьох останніх сезонів виступав у Білорусі за "Гродно-93". Кілька днів тому ексгравець збірних України усіх юнацьких груп повернувся на батьківщину. Макс знаходиться на 14-денній самоізоляції у Кривому Розі.

Пресслужба ФБУ поспілкувалася з вихованцем "Черкаських Мавп" про ситуацію з коронавірусом у Білорусі та про його кар’єру.

- Максе, з поверненням в Україну! Розкажи про ситуацію про те, як вам оголосили про призупинення чемпіонату Білорусі і чому баскетбол став ледь не єдиним видом спорту в цій країні, який тимчасово призупинений?

- Про це почалися розмови, ще на початку березня. Останній тур чемпіонату відбувся 14-го березня. Після нього в усіх клубах оголосили про призупинення чемпіонату. Баскетбольна федерація була здається першою і ледь не єдиною у Білорусі, яка призупинила чемпіонат чим здивувала, на скільки я чув, і місцеву владу. Припустимо в гандбол там і досі грають, а от баскетбол зупинився, грали і у хокей, але від того наслідки доволі важкі. Я знаю, що лише у хокейному клубі мого міста 13 гравців захворіли на коронавірус…

Після трьох тижнів без ігор навіть тренування призупинилися. Я впевнений, що чемпіонат уже б завершили, аби не ситуація з "ЦМОКІ-Мінськ-", як ви знаєте ця команда грає лише заключну частину сезону і в регулярці чемпіонату Білорусі участі не бере, тому стати чемпіоном неможливо за умов призупинення чемпіонату вони б не змогли, а для наступного європейського сезону ЦМОКІ це важливо, от і чекають усі.

Мірошниченко: "У хокейному клубі мого міста 13 гравців захворіли на коронавірус"

Як думаєш коли може поновитися сезон у Білорусі може?

Я знаю, що уже наступного тижня "ЦМОКі" починають свій тренувальний процес, думаю за ними розпочнуть й інші клуби в очікуванні оголошення поновлення баскетбольного сезону. В Білорусії це значно простіше зробити ніж в будь-якій іншій країні, тут же не заборонені спортивні заходи.

- Ти теж повернешся у Білорусь, вразі поновлення сезону?

Я зараз в Україні, лише нещодавно приїхав додому з дружиною та дитиною. Знаходжусь на обсервації, яка триває 14 днів. У мене контракт закінчується 15-го травня, думаю до цього часу не поновиться сезон, але загадувати не буду, якщо мене попросять приїхати та допомогти, можливо чемпіонат і дограю.

- Як до пандемії ставляться звичайні люди у Білорусі?

Там абсолютно усе працює, кафе, ресторани, тренажерні зали, торгівельні центри, нічні клуби. Щоправда відвідувачів у цих місцях значно менше ніж зазвичай. Люди побоюються за своє життя. В масках ходити не обов’язково, але решта захисні заходи проводяться. Там немає загально доступних місць де не було б антисептиків, там є соціальна реклама. От тільки статистику ніхто не наводить.

Ніхто в Білорусії навіть уявити не може скільки людей захворіло. На телебаченні намагаються про це обережно говорити. Іноді у новинах показують, що померла сім’я від пневмонії, але не від коронавірусу. Говорять десь так: "просто у них було ще купа болячок і вони були жирними та паршиво харчувалися". Ось так. Можуть ще показати Україну і навести статистику тих хто захворів, мовляв подивіться які кепські справи у наших сусідів, тисячі захворіли, будьте обережними…!

- Три роки тому ти поїхав у Білорусь де відразу став одним із кращих гравці чемпіонату за кількістю передач, задоволений своїм прогресом в "Гродно"?

- Я задоволений тим, що тоді отримав те, що мені було потрібно – ігровий час та довіра. Від цього прийшла упевненість, я відіграв кілька непоганих сезонів і навіть виграв медалі чемпіонату Білорусії.

- Твоєю ледь не головною проблемою виступів в Україні був триочковий кидок. У першому сезоні в Білорусі у тебе було 28%, у другому – 37%, зараз у тебе 41% триочкових з хорошою картою кидків у кожному матчі, ти нарешті знайшов свою атаку?

- Скоріше за все так. Я розумів над чим мені потрібно працювати і весь цей час великий акцент робив на цьому. Цифри дійсно приємні і я радий, що є прогрес у цьому компоненті. Також думаю важливе питання в тому, що я став значно досівдченішим і можу працювати зі своїми емоціями у важливий момент атаки, не переживаю через те, що можу схибити.

Мірошниченко: "У хокейному клубі мого міста 13 гравців захворіли на коронавірус"

- У чемпіонат України хотів би повернутися?

- Думаю це було б цікаво для мене. Це моя країна і я хоті в би грати дома. Хоті в би аби про мене писали і говорили у рідній країні, як і про інших молодих гравців у Суперлізі. Загалом постійно стежу за чемпіонатом, дивлюся переважну більшість матчів Суперліги, цікавлюся українським баскетболом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Білорусі
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