"Миколаїв" переміг "Соколів" у Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в неділю, 22 листопада, відбувся єдиний поєдинок у Суперлізі Паріматч.

Сильна гра американських легіонерів допомогла МБК "Миколаїв" обіграти вдома "Харківських Соколів" (81:73) і здобути другу перемогу в сезоні.

Додатковою мотивацією для господарів, у яких до цього була лише одна перемога у восьми матчах, був день народження головного тренера Валентина Берестнєва.

Утім, нав’язати гостям свою гру з початку зустрічі миколаївцям не вдалося. Майже вся перша половина гри тривала за рівної боротьби. Господарі трохи краще забивали, а гості більше втрачали. Тож на велику перерву команди пішли за шестиочкової переваги "Миколаєва".

Найрезультативнішим за дві чверті став Едріан з 11 очками – єдиний, хто до великої перерви набрав дабл. Третя чверть загального балансу не змінила. З початком останньої 10-хвилинки гості спробували врятуватися. Рахунок на якусь мить вирівнявся. Та господарі були більш зосередженими на останніх хвилинах.

МБК "Миколаїв" – "Харківські Соколи" 81:73 (24:18, 20:20 19:19, 18:16)

Миколаїв: Колтер (12), Омоера (10 + 8 підбирань + 5 передач), Дубоненко (8), Конате (15 + 4 підбирання), Едріен (21 + 7 підбирань) - старт; Едж (7), Кушніров (1), Хохоник, Заплотинський (1), Адедіран (6 + 5 підборів).

Соколи: Граф (15), Бояркін (5 + 8 передач), Боггс (2), Німцеві (4 + 7 підбирань), Денді (20 + 8 підбирань) - старт; Місяць (11), Мусієнко (2), Чумаков (14 + 6 підбирань), Тарасенко.

Зазначимо, що Суперліга Паріматч бере паузу через матчі збірних у відборі на Євробаскет-2021. Напередодні головний тренер збірної Україн Айнарс Багатскіс назвав склад команди на майбутні поєдинки.