Михайлюк з рекордом обіграв Леня в українському дербі в НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів результативний матч в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, допоміг своєму "Детройту" здобути перемогу над "Атлантою", за яку виступає ще один українець - Олексій Лень.

22-річний черкащанин, вийшовши з лави запасних, відіграв рекордну для себе 31 хвилину, набрав 5 очок (1/2 триочкових, 1/3 двоочкових), віддав 4 передачі, виконав 1 підбирання та зробив 2 перехоплення. У пасиві Свята один фол і одна втрата.

Лень, вийшовши на заміну за 2 хвилини до кінця першої чверті, відіграв 15 хвилин. Вiн набрав 12 очок (5/7 двоочкових, 2/2 штрафних), зробив 3 підбирання, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот і віддав 1 передачу при 3 фолах і 2 втратах.

"Детройт" - "Атланта" 128: 103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19)

Детройт: Гріффін (24), Драммонд (23 + 15 підборів), Браун (14 + 7 передач), Геллоуей (12), Кеннард (9 + 9 передач) - старт; Мейкер (6), Вуд (11 + 7 підбирань + 4 блокшотiв), Морріс (13), Роуз (11), Фрейзер (0), Михайлюк (5)

Атланта: Бембро (22 + 4 перехоплень), Хантер (18), Паркер (14), Джонс (13), Янг (9 + 8 передач - 5 втрат) - старт; Фернанду (0), Парсонс (8), Лень (12), Картер (3), Тернер (0), Креб (2), Уоллес (2)

Новини Українець Михайлюк забив потужний триочковий у матчі НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня Михайлюк провів свій перший матч в НБА в сезоні 2019/20. Український легіонер "Детройта" зіграв 9 хвилин в грі проти "Торонто".

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