Мерзенні, дуже мерзенні і просто дуже тупі, – Трамп про гравців НБА

Президент США Дональд Трамп образив гравців НБА, відповідаючи на питання про критику на свою адресу з боку багатьох зіркових баскетболістів і тренерів, в тому числі Леброна Джеймса і Стефена Каррі.

Глава Білого дому заявив, що він не помітив таких висловлювань, але його б це не здивувало.

"Деякі гравці НБА мерзенні, дуже мерзенні і просто дуже тупі. Те, як вони обслуговують Китай, як вони кланяються Китаю, відверто кажучи, ганьба. Вони заробляють тут набагато більше грошей, ніж в Китаї. Але наша система дозволяє не поважати свою систему, і це дуже погано для них. Вони не цінують те, що у них тут є", – цитує Трампа sports.ru з посиланням на Fox Sports Radio.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що йому дуже не подобається, коли гравці Національної баскетбольної асоціації перед матчем схиляють коліно під час виконання гімну країни.

Президент США зізнався, що коли він це бачить, то просто вимикає матч.