"Мені з вами не місце": Бродський жорстко розкритикував виконком НОК

Член Національного олімпійського комітету (НОК) Михайло Бродський виступив з різкою критикою роботи виконавчого комітету організації.

Президент Федерації баскетболу України зазначив, що НОК потребує кардинальних змін у підході до розвитку спорту в країні.

Михайло Бродський ФБУ

"Коли я увійшов до складу виконкому, то відразу подивився на його склад: п'ять колишніх міністрів, умовно десять колишніх олімпійців у віці 70 років, парочка заступників міністрів, кілька прямих корупціонерів і "весільні генерали". Ось де причина, чому наш український спорт йде вниз. Ми впали в два рази на останній літній Олімпіаді. Це сталося тому, що сидять "весільні генерали", кажуть ні про що, нічого не роблять, нічого не продукують. Вони ж люди з ім'ям, могли б це все просувати. А вони просто супроводжують делегації, "пилять" якісь бюджети" , – заявив Бродський в інтерв'ю прес-служби ФБУ.

Він також розповів, що виступив з конкретною пропозицією про реформи в українському спорті.

"Я запропонував змінити ставлення держави до спорту. Випишемо загальний план, як ми хочемо все змінити, запропонуємо його кандидатам в президенти і з ними підпишемо документ, що вони згодні з цим. Створили робочу групу, приходимо на засідання. Сидить Борзов і каже: "Ні, це все фігня. Нам треба думати про методички. І взагалі це політика, а ми поза політикою". Я сказав їм, що вони швидко бігали, а я швидко думаю. Я вийшов зі складу виконкому, щоб їх критикувати, Мені з ними не місце", – підкреслив глава ФБУ.

Крім того, Михайло Бродський поділився думкою щодо конкретних кроків по зміні роботи НОК.

"Їх всіх треба змінювати. Починаючи з Бубки, – нехай він не ображається, він великий спортсмен, – але треба міняти людей. У країні треба все змінити і в кожній галузі потрібно все змінювати, реформувати. Потрібен новий закон про спорт, нове ставлення до спортсменів, інфраструктура, дитячим тренерам не можна платити копійки, потрібна спортивна медицина... Де це все? Адже зараз країна виживає за рахунок самородків. а нам потрібна система. Спорт повинен працювати на здоров'я нації, а не тільки на медалі", – резюмував глава українського баскетболу .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський зробив офіційну заяву про майбутнє тренера збірної України з баскетболу.

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