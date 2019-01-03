Матч зірок Суперліги Парі-Матч 2019: нові деталі шоу

Матч зірок Суперліги Парі-Матч 2019 відбудеться 26-го січня в Запоріжжі. Став відомий формат поєдинку і принципи відбору головних дійових осіб події.

У матчі візьмуть участь команда Зірок України проти Зірок легіону. Учасниками стануть представники всіх восьми клубів чемпіонату України.

Стартові п'ятірки команд визначать уболівальники за допомогою голосування. Другу п'ятірку повинні будуть вибрати тренери Суперліги Парі-Матч. Ще двох гравців, а також наставників зіркових команд визначать організатори.

Матч зірок ФБУ

Трьох гравців від кожної команди, за яких зможуть проголосувати вболівальники, будуть визначати самі тренери. Опитування триватиме до шостого січня. Потім протягом десяти днів уболівальники зможуть віддати свої голоси за кандидатів на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

Крім Матчу зірок на арені ДС "Юність" також пройдуть конкурси майстерності, триочкових і слем-данків. Учасники цих змагань будуть затверджені не пізніше 18 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський підбив підсумки 2018-го, зазначивши чинники, які допоможуть у розвитку баскетболу в Україні. Це поліпшення інфраструктури, залучення спонсорів та прогрес молодих гравців.