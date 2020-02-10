Лідер збірної України з баскетболу зробив яскравий данк за "Барселону"

Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий, який захищає також кольори "Барселони", допоміг своєму клубу здобути перемогу в 21-му турі чемпіонату Іспанії над "Гран-Канарією".

Артем Пустовий (в центрі) fbu.ua

Українець провів на майданчику трохи більше дев'яти хвилин, за які набрав 6 очок і зробив 2 підбирання. В одному з моментів 27-річний Пустовий зробив яскравий данк, вистрибнувши без розбігу і загнавши м'яч в корзину. "Барселона" в підсумку перемогла на виїзді – 81:65, повідомляє прес-служба ФБУ.

Для Пустового поєдинок став всього лише третім в іспанському чемпіонаті з початку сезону.

Нагадаємо, збірна України стартує в кваліфікації Євробаскету-2021. У першому матчі наша команда 20 лютого грає на виїзді проти команди Австрії. Потім 23 лютого в Запоріжжі українці приймуть збірну Угорщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної України Максим Пустозвонов зробив романтичний вчинок на Матчі зірок Суперліги Парі-Матч, який пройшов у Києві.

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