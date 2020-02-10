Лідер збірної України з баскетболу зробив яскравий данк за "Барселону"

Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий, який захищає також кольори "Барселони", допоміг своєму клубу здобути перемогу в 21-му турі чемпіонату Іспанії над "Гран-Канарією".
Артем Пустовий (в центрі)
fbu.ua
Українець провів на майданчику трохи більше дев'яти хвилин, за які набрав 6 очок і зробив 2 підбирання. В одному з моментів 27-річний Пустовий зробив яскравий данк, вистрибнувши без розбігу і загнавши м'яч в корзину. "Барселона" в підсумку перемогла на виїзді – 81:65, повідомляє прес-служба ФБУ.
Для Пустового поєдинок став всього лише третім в іспанському чемпіонаті з початку сезону.
🔥 Artem Pustovyi 💪 pic.twitter.com/1XL87pE2HM- Barça Basket (@FCBbasket) February 9, 2020
Нагадаємо, збірна України стартує в кваліфікації Євробаскету-2021. У першому матчі наша команда 20 лютого грає на виїзді проти команди Австрії. Потім 23 лютого в Запоріжжі українці приймуть збірну Угорщини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної України Максим Пустозвонов зробив романтичний вчинок на Матчі зірок Суперліги Парі-Матч, який пройшов у Києві.
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