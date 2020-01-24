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24 січня • оновлено в 18:47
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Лідер збірної України Ягупова влаштувала феєрію в матчі з росіянками в Євролізі

1.8т
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Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова вивела свій клуб – "Фенербахче" – до 1/4 фіналу Євроліги. У матчі групового етапу команда Ягупової перемогла російське "Динамо" (Курськ).

Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

fbu.ua

Як повідомляє офіційний сайт FIBA, Ягупова стала найрезультативнішою на майданчику. За 34 хвилини вона набрала 24 очки, зробила 5 підбирань, 7 передач і 1 перехоплення. Це вже дев'ята перемога "Фенербахче" в 11-ти поєдинках. Команда гарантувала собі місце в чвертьфіналі.

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Ягупова залишається найкращою в Євролізі за результативністю. Вона набирає в середньому 20,9 очка за матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Ягупова влаштувала феєрію в матчі Євроліги.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Євроліга
Особа
Аліна Ягупова
Місце
Туреччина Стамбул
Тег
Фенербахче Стамбул
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