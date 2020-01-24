Лідер збірної України Ягупова влаштувала феєрію в матчі з росіянками в Євролізі

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова вивела свій клуб – "Фенербахче" – до 1/4 фіналу Євроліги. У матчі групового етапу команда Ягупової перемогла російське "Динамо" (Курськ).

Аліна Ягупова fbu.ua

Як повідомляє офіційний сайт FIBA, Ягупова стала найрезультативнішою на майданчику. За 34 хвилини вона набрала 24 очки, зробила 5 підбирань, 7 передач і 1 перехоплення. Це вже дев'ята перемога "Фенербахче" в 11-ти поєдинках. Команда гарантувала собі місце в чвертьфіналі.

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Ягупова залишається найкращою в Євролізі за результативністю. Вона набирає в середньому 20,9 очка за матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Ягупова влаштувала феєрію в матчі Євроліги.

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