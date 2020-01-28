"Лейкерс" виступили з першою заявою після смерті Кобі Браянта

Прес-служба "Лос-Анджелес Лейкерс" виступила з першою заявою щодо смерті легендарного баскетболіста команди Кобі Браянта та рішення НБА перенести дербі проти "Кліпперс".

"Піля консультацій з керівництвом НБА ми прийняли рішення перенести матч між "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Лос-Анджелес Кліпперс", який був запланований на вівторок, 28 січня, і провести його пізніше", – написано в заяві прес-служби "Лейкерс" на сайті НБА.

Кобі Брайант в футболці "Лейкерс" Cheatsheet

В організації також подякували всім за теплі слова підтримки та співчуття через смерть Кобі Браянта.

""Лос-Анджелес Лейкерс" дякують усім за величезну підтримку та співчуття. Це вкрай складний час для нас. Ми продовжимо підтримувати сім'ю Браянтів і будемо ділитися новою інформацією по мірі її надходження", – додали в прес-службі.

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