"Лейкерс" виступили з першою заявою після смерті Кобі Браянта

Прес-служба "Лос-Анджелес Лейкерс" виступила з першою заявою щодо смерті легендарного баскетболіста команди Кобі Браянта та рішення НБА перенести дербі проти "Кліпперс".
"Піля консультацій з керівництвом НБА ми прийняли рішення перенести матч між "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Лос-Анджелес Кліпперс", який був запланований на вівторок, 28 січня, і провести його пізніше", – написано в заяві прес-служби "Лейкерс" на сайті НБА.
Кобі Брайант в футболці "Лейкерс"
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В організації також подякували всім за теплі слова підтримки та співчуття через смерть Кобі Браянта.
""Лос-Анджелес Лейкерс" дякують усім за величезну підтримку та співчуття. Це вкрай складний час для нас. Ми продовжимо підтримувати сім'ю Браянтів і будемо ділитися новою інформацією по мірі її надходження", – додали в прес-службі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джанна загинули в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит" разом з 7 іншими людьми в неділю поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легендарного американського баскетболіста.
З'явилися перші відео та фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США), в якій розбився Кобі Браянт.
Британське видання Daily Mail поділилося ексклюзивними подробицями переговорів між пілотом вертольота баскетболіста й авіадиспетчерами.
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