Латвія – Україна: онлайн-відеотрансляція матчу жіночого Євробаскету-2019

На чемпіонаті Європи в п'ятницю, 28 червня, жіноча збірна України з баскетболу проведе другий матч групового етапу.

Підопічні Горана Бошковича битимуться з господарями першості командою Латвії. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Латвія – Україна. Початок зустрічі – о 18:30 за київським часом.

Латвія – Україна Федерація баскетболу України

ДЕ ДИВИТИСЯ ЛАТВІЯ – УКРАЇНА

Протистояння Латвії та України, як і всі матчі наших дівчат на чемпіонаті, можна буде побачити в прямому ефірі на телеканалі XSPORT.

ПРОГНОЗ НА ЛАТВІЯ – УКРАЇНА

Букмекери віддають незначну перевагу команді з України. Поставити на перемогу "жовто-синіх" можна буде з коефіцієнтом 1,75.

Нічия в основний час оцінюється котируванням 13,90. А показники на успіх латишок досягають рівня 2,14.

Латвія – Україна Федерація баскетболу Латвії

Латвія – Україна Федерація баскетболу Латвії

СКЛАДИ КОМАНД

Україна: Аріна Білоцерківська, Влада Волошина, Віта Горобець, Вікторія Конде, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Ганна Ольховик, Олександра Радулович, Таїсія Удоденко, Міріам Уро-Нілі, Аліна Ягупова, Ольга Яцковець.

Латвія: Еліна Дікеулаку, Ілзе Якобсон, Ієва Пулвера, Каті Креслін, Карліне Пілабере, Айя Брумермане, Кристіне Вітола, Лаура Ікстена, Паула Страутмане, Дігна Страутмане, Луїзі Шепте, Зента Мельник.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Горан Бошкович, тренер збірної України:

– Латвія – це господар турніру, вони втратили кількох гравців через травми, але водночас, незважаючи на проблеми з ростером, у них є талановиті дівчата, здатні замінити партнерок. Багато з них, до речі, грають у Євролізі. Проти Латвії буде складно.

Латвія – Україна Федерація баскетболу Латвії

Латвія – Україна Федерація баскетболу Латвії

Латвія – Україна Федерація баскетболу Латвії

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди зіграли між собою шість зустрічей і всі вони носили характер товариських. При цьому господарями завжди виступали латишки. Вони ж виграли всі протистояння.

Востаннє Латвія й Україна зіграли в серпні минулого року. Тоді прибалтійки були сильнішими – 80:59.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна подала заявку на проведення фінальної частини жіночого чемпіонату Європи з баскетболу.

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